322 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 322 новых случаях заболевания коронавирусом. Это не рекорд, но значение близко к максимальным. С 22 октября ежесуточный прирост инфицированных уверенно разменял три сотни и продолжает расти.

Владимир лидирует

Больше всего заболевших COVID-19 в регионе приходится на областной центр. Всего за один день во Владимире положительные тесты получили 73 человека. Это почти в два раза больше, чем в Гусь-Хрустальном, где диагноз коронавирус подтвердили 38 раз. На третьем месте по числу инфицированных Ковровский район. За 24 часа 35 случаев заражения.

Всего во Владимирской области зарегистрированы 63 132 случая заболевания.

34 человека узнали, что заразились ковидом в Муроме. 16 — в Кольчугино, 15 — в Собинке. 14 случаев инфицирования отмечено в Гороховецком и Александровском районах, 13 — в Киржаче, Петушках и Юрьеве-Польском. 12 пациентов с коронавирусом выявили в Суздальском районе, 11 — в Вязниковском. 6 случаев заражения в Судогде. По 5 — в Меленках, Камешково и Красной Горбатке.

Не пережили коронавирус 14 жителей области. Всего за время пандемии инфекция забрала жизни 2244 человек.

Госпитали переполнены

Настораживает не только число инфицированных ковидом, но и количество людей, которым необходима госпитализация. Например, в один из дней, по данным регионального департамента здравоохранения, в больницу попали 250 человек.

Это значительно больше, чем было ежесуточно, например, месяца три назад. Так, 8 июля госпитализировали 150 жителей региона. И это при том, что и тогда, и сейчас был отмечен пик заболеваемости.

Настораживает и большой разрыв между числом госпитализированных и выписанных домой пациентов. Выписанных каждый раз меньше. 23 октября, например, госпитализировали 250, а отправили домой 193 человека. Таким образом, больницы заполняются стремительно.

По состоянию на 31 октября в медорганизациях региона действуют 2315 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 91,7 процента из них занято (2124), свободна 191 койка.