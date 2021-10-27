Жёсткое ДТП в Боголюбово: водитель собрал три автомобиля, уходя от погони

Водитель автомобиля «LADA» спровоцировал крупное ДТП на федеральной трассе М7 «Волга». Столкновение произошло накануне в 22.45 в районе поселка Боголюбово Суздальского района. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина уходил от погони, и, столкнувшись, его машина повредила сразу три авто. Фотографии с места происшествия публикует популярный автомобильный паблик.

На снимках хорошо видно, что, как минимум, один из пострадавших автомобилей превратился в груду железа. Тем более удивительно, что ДТП обошлось без жертв.

По данным полиции, в аварии пострадали два человека. Оба находились в салоне автомобиля «LADA». Это тридцатилетний водитель и его пассажирка, 1977 года рождения. Оба доставлены в больницу.

Погоня, погоня, погоня

Что заставило водителя «LADA» нажать на газ и промчаться на большой скорости мимо патрульного автомобиля ДПС, не сообщается. «Уходил от погони», но что послужило причиной её начала — просто нарушение правил дорожного движения или попытка его задержания по ориентировке, неизвестно.

В социальных сетях по этому поводу развернулась дискуссия. Официальной версии пока нет. Правоохранительные органы сообщают только, что направлялся предполагаемый виновник ДТП в сторону Нижнего Новгорода.

Мужчина промчался мимо поста ДПС.

Мчась по федеральной трассе, мужчина совершал опасные маневры и игнорировал требования остановиться. В результате около дома № 13 по улице Ленина гонщик выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наткнулся на металлический отбойник.

После этого его отбросило обратно на дорогу, и там его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был мужчина 1977 года рождения. На этом злоключения лихача не закончились.

Неудачно стояли

От столкновения «LADA» съехала на придомовую территорию, где было припарковано еще два автомобиля: «Honda» и «SsangYong». Они тоже пострадали в ДТП.

В общей сложности в аварии пострадали четыре машины. Две из них даже не были в момент столкновения на дороге.

Владельцам пострадавших автомобилей теперь предстоит решать вопрос со страховкой и ремонтом своих иномарок. И как долго люди останутся без транспорта, сложно сказать.

— По факту крупной аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщают правоохранительные органы.