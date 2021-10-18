Живая нить традиций: старинные музыкальные инструменты представят во Владимире

22 октября в Областном Дворце культуры и искусства пройдут выставка старинных духовых музыкальных инструментов и концерт-презентация уникального коллектива «Владимирские рожечники». Вход на выставку и концерт свободный. Это стало возможным в рамках просветительского проекта «Живая нить традиций. Владимирские рожечники», который реализует АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» на средства гранта Российского фонда культуры.

Единственные и неповторимые

Проект «Живая нить традиций. Владимирские рожечники» направлен на сохранение и популяризацию исконно русского музыкального инструмента – рожка – и культуры рожечной музыки, которая имела глубокие корни на Владимирской земле.

Так в середине 50-х годов XIX века в д. Симаково Ковровского уезда (сейчас это Камешковский район) крестьянином Николаем Кондратьевым был создан оркестр рожечников, состоящий из местных пастухов. Широкую известность крестьяне-музыканты получили на Нижегородской ярмарке в 1865 году. А в 1883-м они были приглашены в Петербург.

«…Знаете ли, что у нас в Питере производят фурор владимирские пастухи-рожечники, играющие на рожках в «Ливадии», — сообщал об этом событии своим друзьям Дианиным в село Давыдово Владимирской губернии композитор А.П. Бородин. — Это такая эпическая народная красота во всех отношениях, что я совсем раскис от удовольствия…»

В Петергофе музыкантов показали царю Александру III. 18 марта 1892 года французская газета «LeFigaro» восхищенно рассказывала на первой странице о грандиозном выступлении оркестра русских крестьян в Парижской опере.

Сегодня культурные традиции оркестра Кондратьева поддерживает и развивает ансамбль «Владимирские рожечники», организованный в 1992 году. В настоящее время он является очень востребованным коллективом, активно выступает как в родном городе, так и на выездах. Сохраняя традиции, которым уже около двух веков, «Владимирские рожечники» создают новую, веселую, жизнерадостную музыку, которая очень нравится людям.

Для гостей – лучшее

Что же ждет владимирцев 22 октября в Областном Дворце культуры и искусства на улице Левитана, 4? В 13.00 часов здесь начнет свою работу выставка исторических духовых музыкальных инструментов, бытовавших на Владимирской земле, из фондов учреждений культуры. Кроме того, будут представлены локальные экспозиции промыслов и ремесел нашего края. Музыкальное сопровождение выставки обеспечат творческие коллективы областных учреждений культуры.

Торжественное открытие выставки и демонстрационные мастер-классы пройдут в 16.00. А в 18.00 часов гостей мероприятия пригласят на концерт-презентацию проекта. Зрители смогут насладиться выступлением артистов и музыкантов коллектива «Владимирские рожечники», а также исполнительским мастерством других народных и образцовых коллективов Владимирской области и других регионов.

Кроме того, во время концерта владимирцам будут представлены видеоролик, художественный альбом и сайт, посвященные истории рожечной музыки и творчеству ансамбля «Владимирские рожечники», которые были созданы в рамках проекта «Живая нить традиций». Причем художественный альбом напечатан на русском и английском языках. К нему прилагается CD-диск с историческими наигрышами, народными песнями и другими произведениями в исполнении ансамбля «Владимирские рожечники».

Дополнительная информация

Проект «Живая нить традиций. Владимирские рожечники» осуществляется в сотрудничестве с Областным центром народного творчества.

Внимание! На мероприятии действуют все ограничения, установленные Роспотребнадзором в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.