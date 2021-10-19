Жителям Владимирской области предстоит пережить погодную лихорадку

Владимирскую область, как и всю Центральную Россию, на этой неделе охватит погодная лихорадка. Природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад – в метеорологическое прошлое финала сентября. Таким прогнозом поделился Центр погоды «Фобос».

Температурные качели

Дожди и похолодание принес в регион холодный атмосферный фронт. В среду днем температура опустится до +3 градусов. Околонулевые температуры будут и в ночные часы. Прогнозируются осадки в смешанной фазе, вместе с небольшим дождём ожидается первый символический снег. На дорогах вероятна гололедица.

Среда станет самым холодным днем на неделе.

Затем начнется температурный разворот. В четверг и пятницу дневная температура повысится до +13 градусов, ночью до +9 градусов. На погоду начнет оказывать влияние тёплый фронт очередного циклона. Однако он принесет дожди с мокрым снегом, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Температурные качели, которые и без того негативно сказываются на самочувствии, будут сопровождаться еще и «барической пилой». Атмосферное давление после роста до 752 мм ртутного столба рухнет на 16 единиц. Метеозависимым людям стоит поберечь себя.

Всплеск тепла будет недолгим. К концу недели погода вновь поменяется.

— С воскресенья начнётся долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведёт формат погоды в предзимье, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Когда переобуваться?

В переходные периоды года, осенью и весной, автомобилистов остро волнует вопрос – когда менять резину? Синоптики считают, что время пришло. Ожидаемый на этой неделе первый снег будет таять, но понижение температуры в ночные часы сделает дорогу скользкой.

— Это первый звоночек приближающейся зимы, и, не дожидаясь ажиотажа, можно отправиться в шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни, — говорится на сайте Центра погоды «Фобос».

И если первый снег и пришедшую волну холода ещё можно как-то перетерпеть, считают синоптики, то грядущее воскресенье станет тем Рубиконом, после которого ездить на летней резине станет небезопасно.

Устойчивый снежный покров может появиться в Центральной России в первой декаде или ближе к середине ноября. По предварительным прогнозам, температура зимой на территории страны будет около или выше нормы.