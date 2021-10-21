Жительница Киржача выиграла 100 тысяч рублей в лотерее для вакцинированных

Жительница Владимирской области выиграла 100 тысяч рублей в лотерее для вакцинированных. Счастливый сертификат достался Валентине Ефремовой из Киржача. Она работает буфетчицей в местной больнице.

Укол победительница программы привившихся от ковида сделала летом. А 14 октября женщина узнала, что стала обладательницей крупной суммы денег. О победе ей сообщила дочь. Разбудила утром и обрадовала. Поговорить с Валентиной Ефремовой удалось корреспондентам телеканала «Губерния33».

— Она меня этим ошеломила, я была в шоке. Потом зашла на кухню, и вдруг звонок с работы. Это Елена Николаевна. Говорит: Валентина Викторовна, вам сегодня надо подъехать в больницу, вы будете участником телевидения. Я говорю: в чем дело? Она говорит: приедете и узнаете, обрадуетесь. И оказалось, что все так. Среди выигрышных привитых от COVID-19 оказался мой сертификат, — рассказала Валентина Ефремова.

Прививка не ради денег

Буфетчица районной больницы признается, что даже не мечтала выиграть 100 тысяч рублей. Прививку сделала не ради денег, а чтобы защитить себя от опасной инфекции. Перенесла укол хорошо. После вакцинации температура не поднималась, даже рука не болела.

Прививка у Валентины Ефремовой прошла бессимптомно.

Сама Валентина Ефремова советует прививаться всем. Коронавирус очень опасен, и от него стоит защитить свой организм, считает женщина. В больнице, где она работает, вакцинировались 96% сотрудников. Не сделали укол, по словам и.о. главврача Александра Токарева, только несколько человек из технического персонала и те, у кого до сих пор действует сертификат переболевшего.

Деньги на здоровье

Победе коллеги в больнице рады. Говорят, Валентина Ефремова всегда внимательно относится ко всем пациентам. Женщина разносит завтраки и обеды по палатам кардиологического отделения. Что касается выигранных денег, то 100 тысяч рублей она потратит на путевку в санаторий.

— Это, конечно, и подспорье, и радость, и все. Что вот так все произошло, для меня это, конечно, шок. Но, здоровье, конечно, дороже всех этих денег. Это не шуточки, это на самом деле серьезная вспышка и серьезная эпидемическая обстановка, и надо защищаться, надо делать прививки, — добавила Валентина Ефремова.

Всего разыграют 100 миллионов рублей – тысяча человек получат по 100 тысяч.

Участвуют все привитые

Программа поощрения привившихся от ковида стартовала в России в августе. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше, который будет проходить до 1 декабря 2021 года, автоматически принимают участие все, кто прошел вакцинацию до окончания проведения лотереи.

Информация о привившихся появится среди претендентов на призы на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Определять победителей будет компьютер при помощи алгоритма случайной выборки.

Информация о победителях появится на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Итоги акции будут утверждаться специальной комиссией. На данный момент прошло уже два розыгрыша.