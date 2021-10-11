Жители улиц Пугачева и Сперанского попросили «зебру» у Александра Авдеева

Жители юго-западного района Владимира оставили обращение в официальном инстаграм-аккаунте врио губернатора Владимирской области. Они попросили Александра Авдеева помочь решить вопрос с обустройством пешеходного перехода на улице Пугачева, 62. Жители окрестных домов надеются, что вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки. С пуском развязки на Сперанского интенсивность движения транспорта на внутриквартальной дороге возрастет в несколько раз. Жители спального района опасаются за безопасность своих детей.

Вопрос поручен

Новый врио губернатора Александр Авдеев на второй день пребывания в региона завел аккаунты во всех социальных сетях. В его инстаграм-аккаунте под каждым постом появились десятки комментариев. Не остались в стороне и жители улиц Пугачева и Сперанского.

— Около наших домов построили развязку между улицами Чапаева и Сперанского. Пешеходный переход нам сделали очень неудобно, нам нужно почти 400 метров спускаться вниз либо почти 400 метров подниматься наверх, потом проделать тот же путь в обратную сторону на другой стороне дороги. Обращений с нашей стороны было много, несколько раз нас снимало наше телевидение, писали о нас статьи в газетах, собрано больше 310 подписей от жильцов. Очень прошу вас, помогите нам, мы очень боимся за наших детей, хоть мы и учим их ходить по правилам, но дети есть дети. Очень просим вас помочь, — написала жительница юго-западного района Екатерина.

Александр Авдеев на своем брифинге признался, что социальные сети сам не ведет, но обо всех обращениях знает. Поэтому ответ на комментарий не заставил себя долго ждать: «Александр Александрович поручил этот вопрос департаменту транспорта и дорожного хозяйства». Ждем ответа.

С оглядкой на ГОСТ

Редакция «Призыва» дважды делала репортажи с жителями улиц Пугачева и Сперанского, дважды направляла запросы в администрацию Владимира. В последний раз чиновники обосновали свой отказ ГОСТом.

— Рассматриваемый участок улично-дорожной сети расположен между двумя пешеходными переходами. Первый переход на пересечении улицы Сперанского с улицей Нижняя Дуброва оборудован светофором. Второй переход расположен на пересечении улицы Сперанского с улицей Василисина. По заключению Госавтоинспекции, расстояние между пешеходными переходами составляет менее 400 метров, поэтому организация третьего пешеходного перехода в районе дома № 62 по Пугачева не соответствует требованиям п. 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

Такой ответ со ссылкой на экспертное мнение ГИБДД обескуражил жителей. Во Владимире огромное количество магистралей, где пешеходные переходы находятся и ближе друг к другу. Взять, к примеру, улицу Егорова. «Зебры» сделаны у перекрестка с Комиссарова и еще у остановки общественного транспорта. Между ними нет и 200 метров. В ГОСТе черным по белому значатся совсем другие расстояния, нежели указанные в официальном ответе мэрии.

— Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов, — говорится в ГОСТе.

Жителей поддержали и урбанисты движения «Владимир будущего», которые также заметили расхождения ответа чиновников и содержания ГОСТа.

Ранее «Призыв» сообщал, что установка светофоров на Добросельской и Судогодском шоссе во Владимире задерживается. Всего в этом году хотели поставить 11 светофоров. Не появилось еще ни одного.