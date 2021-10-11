Из-за забора люди переходят дорогу по диагонали

Жители улиц Пугачева и Сперанского попросили «зебру» у Александра Авдеева

Обращение передали в областной департамент дорожного хозяйства

Жители юго-западного района Владимира оставили обращение в официальном инстаграм-аккаунте врио губернатора Владимирской области. Они попросили Александра Авдеева помочь решить вопрос с обустройством пешеходного перехода на улице Пугачева, 62. Жители окрестных домов надеются, что вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки. С пуском развязки на Сперанского интенсивность движения транспорта на внутриквартальной дороге возрастет в несколько раз. Жители спального района опасаются за безопасность своих детей.

Вопрос поручен

Новый врио губернатора Александр Авдеев на второй день пребывания в региона завел аккаунты во всех социальных сетях. В его инстаграм-аккаунте под каждым постом появились десятки комментариев. Не остались в стороне и жители улиц Пугачева и Сперанского.

Черный страшный забор перегородил Сперанского

Черный, страшный забор перегородил Сперанского

— Около наших домов построили развязку между улицами Чапаева и Сперанского. Пешеходный переход нам сделали очень неудобно, нам нужно почти 400 метров спускаться вниз либо почти 400 метров подниматься наверх, потом проделать тот же путь в обратную сторону на другой стороне дороги. Обращений с нашей стороны было много, несколько раз нас снимало наше телевидение, писали о нас статьи в газетах, собрано больше 310 подписей от жильцов. Очень прошу вас, помогите нам, мы очень боимся за наших детей, хоть мы и учим их ходить по правилам, но дети есть дети. Очень просим вас помочь, — написала жительница юго-западного района Екатерина.

Александр Авдеев на своем брифинге признался, что социальные сети сам не ведет, но обо всех обращениях знает. Поэтому ответ на комментарий не заставил себя долго ждать: «Александр Александрович поручил этот вопрос департаменту транспорта и дорожного хозяйства». Ждем ответа.

С оглядкой на ГОСТ

Редакция «Призыва» дважды делала репортажи с жителями улиц Пугачева и Сперанского, дважды направляла запросы в администрацию Владимира. В последний раз чиновники обосновали свой отказ ГОСТом.

— Рассматриваемый участок улично-дорожной сети расположен между двумя пешеходными переходами. Первый переход на пересечении улицы Сперанского с улицей Нижняя Дуброва оборудован светофором. Второй переход расположен на пересечении улицы Сперанского с улицей Василисина. По заключению Госавтоинспекции, расстояние между пешеходными переходами составляет менее 400 метров, поэтому организация третьего пешеходного перехода в районе дома № 62 по Пугачева не соответствует требованиям п. 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

На Сперанского наметили краской переход

На Сперанского наметили краской переход

Такой ответ со ссылкой на экспертное мнение ГИБДД обескуражил жителей. Во Владимире огромное количество магистралей, где пешеходные переходы находятся и ближе друг к другу. Взять, к примеру, улицу Егорова. «Зебры» сделаны у перекрестка с Комиссарова и еще у остановки общественного транспорта. Между ними нет и 200 метров. В ГОСТе черным по белому значатся совсем другие расстояния, нежели указанные в официальном ответе мэрии.

— Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов, — говорится в ГОСТе.

Жителей поддержали и урбанисты движения «Владимир будущего», которые также заметили расхождения ответа чиновников и содержания ГОСТа.

Ранее «Призыв» сообщал, что установка светофоров на Добросельской и Судогодском шоссе во Владимире задерживается. Всего в этом году хотели поставить 11 светофоров. Не появилось еще ни одного.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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