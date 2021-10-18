Жалоба ЗАО «Альтернатива» на действия УЖКХ администрации г.Владимира признана необоснованной

Владимирским УФАС России  рассмотрена  жалоба ЗАО «Альтернатива»   на  действия организатора торгов — Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира по проведению конкурса по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным домом — Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская д. 8.

Заявителем  указано,  между  ЗАО «Альтернатива»  и ФГБУ «ВНИИЗЖ»  заключен договор управления указанным многоквартирным домом в  связи с чем,  действия УЖКХ администрации г.Владимира по проведению открытого конкурса,  являются незаконными.

Жалоба рассмотрена  Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией  Владимирского УФАС  России,  исходя из процедуры инициирования собственником помещений  расторжения договора  управления многоквартирным  домом, с учетом части 2 статьи 163 ЖК РФ,  нарушений жилищного законодательства в действиях УЖКХ администрации г.Владимира при объявлении конкурса по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным домом, не установлено.

 «Владимирское УФАС России»