Жалоба ЗАО «Альтернатива» на действия УЖКХ администрации г.Владимира признана необоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба ЗАО «Альтернатива» на действия организатора торгов — Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира по проведению конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом — Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская д. 8.

Заявителем указано, между ЗАО «Альтернатива» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» заключен договор управления указанным многоквартирным домом в связи с чем, действия УЖКХ администрации г.Владимира по проведению открытого конкурса, являются незаконными.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией Владимирского УФАС России, исходя из процедуры инициирования собственником помещений расторжения договора управления многоквартирным домом, с учетом части 2 статьи 163 ЖК РФ, нарушений жилищного законодательства в действиях УЖКХ администрации г.Владимира при объявлении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, не установлено.

«Владимирское УФАС России»