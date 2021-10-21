Жалоба ООО «ДАН» на действия заказчика – Государственного автономного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Геронтологический центр «Ветеран» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ООО «ДАН» на действия заказчика — Государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Геронтологический центр «Ветеран» при проведении торгов.

Заявитель указывает на нарушение порядка оценки заявок участников конкурса, неправомерное присуждение баллов по критериям «Цена договора», «Квалификация участников закупки».

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба признана необоснованной, принято решение не выдавать предписание об устранении допущенных нарушений.

«Владимирское УФАС России»