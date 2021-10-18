Жалоба гражданина «Ф…» на действия Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина Ф. на действия организатора торгов – Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района при проведении торгов в отношении земельного участка.

Владимирское УФАС признала доводы гражданина «Ф…» необоснованными, так как не имеет соответствующих доказательств неправомерных действий со стороны организатора торгов Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района.

«Владимирское УФАС России»