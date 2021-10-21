Жалоба гр. А. на действия ООО «АС ГРУПП» признана необоснованной

  Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гр.А. на действия организатора торгов – ООО «АС ГРУПП» при  проведении торгов арестованного имущества.

     Заявитель обжаловал действия организатора торгов  по отклонению своей заявки на участите в торгах.

       Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

            Комиссией Владимирского УФАС  установлено, что заявка гр.А. отклонена по причине предоставления в составе заявки копии паспорта не в полном объеме.

           Действия организатора торгов соответствуют положениям аукционной документации в части требований к составу заявки, в связи с чем, жалоба гр.А. признана  необоснованной.

      «Владимирское УФАС России»