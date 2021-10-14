Западный сосед Владимира: интересный вариант под ПМЖ

Колокшанское сельское поселение соседствует с Владимиром. Граничит с запада. Всякий проезжающий по трассе М-7 в сторону Москвы видит указатель «Станция Колокша — 1,5 км». Станция находится в посёлке Колокша, а посёлок — центр муниципального образования. Оно включает в себя 15 населённых пунктов, часть из которых, если верить Википедии, даже необитаемы. На самом деле это не так. Западный сосед Владимира весьма интересен для ПМЖ, что и проверила программа «Место на жительство». Смотрим прямо сейчас!

Колокшанское сельское поселение — это сам посёлок, село Устье и ещё тринадцать деревень. Всего прописаны 940 человек. На самом деле живут больше, поскольку даже в деревнях, где официально не числится ни одного жителя, редкий дом пустует.

Много дачников из Владимира, есть и москвичи. Добираться сюда очень удобно, если есть своя машина: центр поселения недалеко от трассы М-7, правда, следует преодолеть железнодорожный переезд, который во время движения составов закрывают.

С общественным транспортом дела хуже: автобусов, непосредственно идущих до Колокши, мало, и расписание то и дело меняется. Как вариант — железная дорога, там всё чётко.

Есть рабочие места

Впрочем, незачем ежедневно мотаться в город, если есть постоянная работа на месте. Самое крупное предприятие поселения — Колокшанский агрегатный завод. Он работает с 2003 года, здесь трудятся более трёхсот человек. Ещё более сотни — на второй площадке в Ставрово. Большинство сотрудников — местные, но есть и владимирцы, их доставляют служебным транспортом.

Основная продукция завода — асфальтосмесители. Это огромные конструкции по выработке материала для укладки дорог. Они востребованы по всей России.

С начала своей деятельности завод реализовал 170 установок.

— Когда мы начинали, первые поставки наших установок были в Самарскую область. Сейчас там уже порядка 15 наших установок. Активно покупала Нижегородская область, другие регионы. Сейчас есть заказ для трассы М-12, — дал информацию Александр Мельников, технический директор завода.

От стабильной работы завода во многом зависит местный бюджет. Это типично для многих сельских поселений, где аграрные хозяйства, скажем так, не восстановились после 90-х. Надежда — на промышленность.

На заводе, особенно на ставровской площадке, нужны квалифицированные сотрудники. В собинской районной газете «Доверие» пока ещё нет, как в советское время, рубрики «Требуются кадры», но, в принципе, её не худо и завести. Дефицит специалистов, особенно рабочих профессий, довольно острый.

И всё же это село

Впрочем, в Колокшанском есть место, напоминающее о традиционном крестьянском укладе. В здании бывшей фермы работает конно-спортивный клуб «Рублёвские зори».

— Направления деятельности разные: от спортивного до прогулок для души, — говорит Надежда Кулик, руководитель клуба. — Мы этих лошадей содержим, у них есть хозяева: жители Владимира, москвичи. Помогают нам ухаживать за животными дети — в свободное от учёбы время, а мы с ними бесплатно занимаемся. Они участвуют в соревнованиях и могут реализовать себя в данном направлении.

Для ребятишек конно-спортивный клуб — это место, где они приобщаются к сельскому труду (если, конечно, дома никакой живности нет). Взрослые же за такой экзотикой едут из города.

В конно-спортивном клубе — 30 голов лошадей различных пород.

С природой, с отдыхом на свежем воздухе, с рыбалкой — тут протекает Клязьма — в Колокшанском сельском поселении всё в порядке. А вот что касается традиционного досуга, связанного с творчеством, развлечениями, то с этим сложно. В Колокшанском Дома культуры пока нет. Но будет.

— Сейчас проект проходит экспертизу. По программе развития сельских территорий деньги уже выделены, — сообщил Виктор Грачёв, и.о. главы администрации МО Колокшанское. – Так что в ближайшее время клуб, которого здесь, в посёлке, никогда не было, я думаю, появится.

Школа и библиотека

В планах ещё строительство школы. Она очень нужна. Сейчас единственная в сельском поселении школа – самая старая в Собинском районе. Ей 108 лет. Когда-то была церковно-приходской. Требуется новоселье, тем более что детей в Колокшанском поселении становится всё больше.

В школе сейчас учится 71 ученик. Это самое большое число школьников за последние годы.

— В этом году мы набрали 17 первоклассников, — говорит Наталья Попова, директор школы. — В последующем также намечается рост количества учащихся, так что новая школа, безусловно, необходима.

По словам и.о. главы администрации Виктора Грачёва, проект новой школы уже выбран. Сейчас идёт привязка к местности – определяют точные координаты будущего объекта.

Перемены ждут и местную библиотеку. Её переведут в новый ДК. Сейчас она находится на первом этаже жилого дома на краю посёлка. Не самое удачное расположение. Тем не менее и сегодня библиотека востребована у сельских жителей.

Они не только берут здесь книги, но и проводят мероприятия. Недавно, например, был День пожилого человека. А в день приезда съёмочной группы «Призыва» пришли дошкольники. В детском саду воспитываются 30 ребятишек, и знакомство с книгами — часть воспитательного процесса.

Дела житейские

Колокшанская земля при всей её природной красоте нуждается в благоустройстве. Это возможно тогда, когда и местная власть (а в поселении сейчас новый руководитель, полтора года только работает), и местный бизнес, и местные жители действуют сообща. Без участия людей один муниципалитет со скромным бюджетом из Колокши Швейцарию не сделает. При всём желании.

А совершенствовать есть что. Любопытно, что в поселении деревни или село Устье выглядят более выигрышно, чем посёлок Колокша. Тот протянулся вдоль железной дороги, понять, где его центр, сложно. Доминанты нет: обычно это центральная площадь, ДК, административное здание и т.д. Здесь же – просто дома, где-то многоквартирные, где-то обычные деревенские, где-то современные коттеджи, ну, и хозпостройки, промышленные здания.

Деревни и село Устье — более классические. Они аутентичнее, как сейчас модно говорить, русской глубинке. Устье, наверное, самое красивое в поселении: там, понятное дело, ещё и храм, а ещё стрелка на месте слияния Колокши и Клязьмы.

Посёлком же Колокша надо заниматься. Перестроить его радикально не получится, но хотя бы расставить акценты, сделать красивее, придать ему большее содержание можно. И тут активность местных жителей очень важна. Пока же создается такое впечатление, что колокшанцы вопросами эстетики не слишком озабочены. Может, это нам со стороны показалось, но показалось же!

Недвижимость в цене

Между тем недвижимость в Колокшанском поселении недешёвая. Сказывается близость к Владимиру. И то, что строиться здесь удобно: в соседнем Юрьевце продают все необходимые материалы, есть организации со спецтехникой и строительные фирмы. Плюс поселение активно газифицируется.

— В этом году идёт газификация Колокши и Одерихино. Сейчас тянут ветку высокого давления, так что на будущий год жители уже, надеемся, будут с газом. По селу Устье, деревням Большое Иваньково и Парфентьево проекты проходят экспертизу и будут газифицироваться по федеральной программе развития сельских территорий, — пояснил Виктор Грачёв. — В небольшой деревне Ивлево люди на сходе решили собрать денежные средства, удвоили их по программе 50/50 – сейчас подыскиваем подрядчика на строительство газопровода.

10 соток земли близ Колокши продают в районе 450 тысяч рублей — это в чистом поле без коммуникаций. Свободных участков внутри населённых пунктов нет. При покупке участка надо внимательно изучить, земли какого назначения находятся вокруг. Может так получиться, что сам участок — под ИЖС, а подъездные пути к нему проходят по землям сельхозназначения. То есть муниципалитет вам асфальт не положит, извините.

Так что есть смысл покупать готовые дома. В Интернете самое дешёвое предложение, что мы нашли, — от 2,5 миллионов рублей за обычную русскую избу. Дачи, понятно, дешевле, но там 4 сотки, газа нет, зато есть сложности жизни в садовом товариществе.

В общем, Колокшанское — вариант интересный, красивый, но при наличии денег, машины и веры в то, что «всё у нас получится».