Замёрзшую женщину и её дочь нашли в лесу под Гусь-Хрустальным

Жуткая история произошла в Гусь-Хрустальном районе. Мать с десятилетней дочкой ушли в лес и домой не вернулись. Их искали всю ночь и нашли под утро. Женщина уже умерла от переохлаждения, девочку удалось спасти, сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Ночные поиски

Информация о двух пропавших поступила в следственные органы Гусь-Хрустального в воскресенье вечером. Сообщали, что, когда начало темнеть, местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь. Больше на связь не выходила, где находится — неизвестно. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.

— В поисках также принимали участие оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и МВД России, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет, — сообщают следователи.

Лесной массив, в направлении которого ушла женщина с дочерью, разбили на сектора. За ними закрепили отдельные группы, в состав которых вошли представители каждого ведомства и волонтеры.

Девочку и мать нашли около 6 часов утра 25 октября. Они находились в лесу недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Девочка оказалась живой, ей оказали первую медицинскую помощь, и она госпитализирована в детскую горбольницу.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Женщина на момент обнаружения была мертва. По-видимому, от переохлаждения. Погибшей было 36 лет.

Дополнительные сведения

Следственное управление не сообщает, была ли семья, которую постигло такое несчастье, благополучной. Указывается только, что в рамках доследственной проверки ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям тех, кто занимается профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно ориентировке, которая была опубликована в соцсетях ещё во время поисков, женщина состояла на учете у психиатра.

Как сообщил нашим коллегам с «Зебра ТВ» глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов, власти будут решать вопрос об установлении опеки над девочкой. Несколько человек устно уже изъявили желание стать опекунами.