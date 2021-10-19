Вылечить, поставить на крыло, отпустить на волю: как спасают диких птиц?

Добраться до центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо» непросто. В дождь дорогу размывает и проехать совсем нельзя. Сейчас центр располагается в Киржачском районе в отдалении от всего. Место выбрали не просто так: где бы до этого ни останавливалась Вера Пахомова со своими подопечными, они обязательно кому-то мешали. Соседей можно понять: мало кому понравится соседство с дикими птицами.

Дикие, но ручные

Хотя большинство птиц дикими назвать язык не поворачивается: Вера спокойно заходит к ним в вольеры, да и наша съемочная группа тоже. При этом основная задача центра – вернуть животное в природу.

— Эта сойка, — рассказывает Вера Пахомова, руководитель центра реабилитации, — была выпущена еще в начале лета вместе с другими такими же птицами. Но ее вернули.

На всех крупных пернатых в центре надевают кольца с номером телефона. Вере позвонили и сообщили, что их сойка садится к прохожим на руки и просит есть. Так часто бывает с птицами, которые долго жили с людьми. Прежде чем они смогут обжиться на воле, должно пройти время. Сейчас, заходя в вольер к сойке, Вера принципиально не берет в руки, хотя та просится.

В одном домике с сойкой живет сорока Локки. Это первая птица Веры, «ошибка молодости». Локки вынул из гнезда и принес Вере ее брат.

— Это теперь я знаю, что нельзя забирать животных из природы без веских причин. Если вы хотите завести дома сороку или ворону, можно позвонить в любой центр реабилитации, там всегда много птиц, которых уже невозможно выпустить. Вам расскажут, как их содержать, помогут, – говорит Вера.

Просто любит

Она и сама как будто однажды «выпустилась» на волю. Бросила квартиру в Москве, нашла работу на аутсорсе, которая позволяет ей хотя бы частично содержать центр реабилитации. Основа финансирования – это, конечно, благотворители. Работу, которую Вера не может сделать сама, помогают выполнить волонтеры. В «Воронье гнездо» летом приезжает много народа: кто-то учится на ветеринара, кто-то просто любит птиц, кто-то хочет сделать доброе дело.

В центре содержатся совы, ястребы, аисты, лебедь. Там же живут и обычные вороны. Стоит ли помогать городским птицам? По словам Веры Пахомовой, каждый решает сам. Принять всех ворон, галок и голубей не сможет ни один центр реабилитации. Их очень много, как и тех, кто считает, что они вредители, и начинает по ним стрелять. Таких людей тоже немало.

В «Вороньем гнезде» нет краснокнижных птиц. Здесь не спасают виды от вымирания. Если вдруг в один момент всех подопечных центра реабилитации не станет, то глобально ничего не изменится. Просто отдельные птицы: Локки, Пипа, Котик — будут жить.

— Я это делаю просто потому, что люблю птиц, нет никакой другой причины этим заниматься, — говорит Вера.