Выделенных полос для общественного транспорта во Владимире не будет

Администрация Владимира отказалась от идеи сделать в городе выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Их ввод предполагала новая схема движения общественного транспорта, которую по заданию мэрии разработала воронежская компания. Её эксперты уверены, что полосы для общественного транспорта снизят заторы в городе. Чиновники с этим не согласились.

Ранее администрация как заказчик приняла проект новой схемы, сделанной воронежцами. И утвердила его. Документ был опубликован на сайте мэрии. Но теперь она пошла на попятный.

Выделенки на магистралях

Ежедневно в областном центре на линию выходят 246 автобусов и 65 троллейбусов. Работают они на 34 маршрутах. Их обслуживают 10 перевозчиков.

Автопарк у большинства старый, то и дело случаются поломки. Бывают аварии, бывают заторы. Всё это приводит к срывам графиков движения и жалобам пассажиров.

Именно поэтому в комплексной схеме организации дорожного движения (КСОД) прописали сроки выполнения мероприятий, повышающих безопасность. И выделенные полосы по этому документу должны были появиться до конца 2021 года.

— Разработчики комплексной схемы предложили три варианта развития дорожно-транспортной сети. По согласованию с депутатами горсовета, представителями проектных и профильных общественных организаций администрация выбрала и утвердила вариант, который не предусматривает организацию выделенных полос, а также сужения проезжей части в центре Владимира, — ответил на запрос «Призыва» начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Отдельные полосы для общественного транспорта планировали сделать на улицах Добросельской, Большой Нижегородской, Мира, Горького, Чайковского, Дворянской, Большой Московской, проспектах Строителей и Ленина.

Мнение экспертов

Между тем выделенные полосы некоторые специалисты считают эффективным средством борьбы с дорожными заторами. Недавно на урбанистическом фестивале под эгидой организации «Владимир будущего» за них выступал столичный эксперт Дмитрий Грубый.

Дмитрий Грубый, заместитель директора филиала службы движения ГУП «Мосгортранс»:

Выделенные полосы работают, это точно. Их не надо бояться. Их можно сделать практически в любых условиях, если иметь опыт проектирования выделенных полос.

Можно сделать так, что выделенная полоса либо вообще не помешает автомобильному трафику, либо помешает незначительно.

Разработчики КСОДа провели опрос по «выделенкам». Треть респондентов сказали о том, что автобусам и троллейбусам нужно обеспечить приоритет движения.

Илья Зотов, член общественного совета при Минтрансе России:

Это, прежде всего, участки от Егорова до Погодина на Добросельской. И до площади Фрунзе. Другая «выделенка» появится от улицы Верхняя Дуброва до пересечения с проспектом Ленина и до Студеной горы.

Мы согласны с проектировщиками этой схемы, что от Золотых ворот до площади Фрунзе нет необходимости в выделенных полосах, потому что здесь более узкие улицы и меньше полос.

Приоритет обеспечат за счет выделения правой или левой полосы или введения реверсивного движения.

Однако пока идеи разработчиков относительно выделенных полос не нашли понимания у чиновников. Те надеются на другой способ — обновление автопарка. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир закупят 17 газовых автобусов. Местные власти надеются, что появление дополнительного транспорта ослабит напряженность. И без выделенных полос можно будет обойтись.