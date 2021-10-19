Выделенных полос для общественного транспорта во Владимире не будет

Администрация Владимира отказалась от идеи сделать в городе выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Их ввод предполагала новая схема движения общественного транспорта, которую по заданию мэрии разработала воронежская компания. Её эксперты уверены, что полосы для общественного транспорта снизят заторы в городе. Чиновники с этим не согласились.
Ранее администрация как заказчик приняла проект новой схемы, сделанной воронежцами. И утвердила его. Документ был опубликован на сайте мэрии. Но теперь она пошла на попятный.
Выделенки на магистралях
Ежедневно в областном центре на линию выходят 246 автобусов и 65 троллейбусов. Работают они на 34 маршрутах. Их обслуживают 10 перевозчиков.
Автопарк у большинства старый, то и дело случаются поломки. Бывают аварии, бывают заторы. Всё это приводит к срывам графиков движения и жалобам пассажиров.
Именно поэтому в комплексной схеме организации дорожного движения (КСОД) прописали сроки выполнения мероприятий, повышающих безопасность. И выделенные полосы по этому документу должны были появиться до конца 2021 года.
— Разработчики комплексной схемы предложили три варианта развития дорожно-транспортной сети. По согласованию с депутатами горсовета, представителями проектных и профильных общественных организаций администрация выбрала и утвердила вариант, который не предусматривает организацию выделенных полос, а также сужения проезжей части в центре Владимира, — ответил на запрос «Призыва» начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.
Отдельные полосы для общественного транспорта планировали сделать на улицах Добросельской, Большой Нижегородской, Мира, Горького, Чайковского, Дворянской, Большой Московской, проспектах Строителей и Ленина.
Мнение экспертов
Между тем выделенные полосы некоторые специалисты считают эффективным средством борьбы с дорожными заторами. Недавно на урбанистическом фестивале под эгидой организации «Владимир будущего» за них выступал столичный эксперт Дмитрий Грубый.
Дмитрий Грубый, заместитель директора филиала службы движения ГУП «Мосгортранс»:
- Выделенные полосы работают, это точно. Их не надо бояться. Их можно сделать практически в любых условиях, если иметь опыт проектирования выделенных полос.
- Можно сделать так, что выделенная полоса либо вообще не помешает автомобильному трафику, либо помешает незначительно.
Разработчики КСОДа провели опрос по «выделенкам». Треть респондентов сказали о том, что автобусам и троллейбусам нужно обеспечить приоритет движения.
Илья Зотов, член общественного совета при Минтрансе России:
- Это, прежде всего, участки от Егорова до Погодина на Добросельской. И до площади Фрунзе. Другая «выделенка» появится от улицы Верхняя Дуброва до пересечения с проспектом Ленина и до Студеной горы.
- Мы согласны с проектировщиками этой схемы, что от Золотых ворот до площади Фрунзе нет необходимости в выделенных полосах, потому что здесь более узкие улицы и меньше полос.
- Приоритет обеспечат за счет выделения правой или левой полосы или введения реверсивного движения.
Однако пока идеи разработчиков относительно выделенных полос не нашли понимания у чиновников. Те надеются на другой способ — обновление автопарка. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир закупят 17 газовых автобусов. Местные власти надеются, что появление дополнительного транспорта ослабит напряженность. И без выделенных полос можно будет обойтись.
Фото «Призыва»