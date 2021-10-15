Введение QR-кодов во Владимирской области могут отложить на две недели

Власти Владимирской области могут отложить введение QR-кодов, как минимум, на две недели. Ограничительные меры планируется обсудить с представителями бизнеса. Встреча назначена на понедельник, 18 октября. Об этом со ссылкой на врио губернатора сообщает информационное агентство ТАСС.

— В понедельник вопрос будет поднят на ежедневной планерке с участием представителей бизнеса и со сравнительной таблицей о том, какие ограничения в каких регионах введены, чтобы было понимание, что мы здесь ни впереди, ни позади, что мы действуем по ситуации с количеством заболевших. При этом будем вводить те меры, которые бизнес сам понимает, что нужно вводить для того, чтобы завтра не остановилась работа, — отметил Александр Авдеев.

Таким образом, введение жестких ограничительных мер могут отложить в третий раз. Власти региона снова могут пойти навстречу предпринимателям и перенести сроки действия QR-кодов для ресторанов, кафе, баров, детских развлекательных центров, игровых комнат, салонов красоты, парикмахерских, саун, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров.

Однако для этого должны быть внесены соответствующие изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности». На данный момент их нет.

По новым правилам

Пока «Белый дом» молчит, бизнес обязан начать работать по правилам. Согласно указу, подписанному предыдущим главой региона, с 15 октября вводятся QR-коды для сферы услуг. Указ формально вступил в силу. А поэтому пускать посетителей в кафе, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры и кинотеатры должны по новым правилам. Однако выполнять эти требования, судя по всему, готовы не все.

— Пока мы ничего не знаем. Работаем как обычно. QR-код на входе не спрашиваем, — ответили «Призыву» в фитнес-центре, салоне красоты и кинотеатре Владимира.

Роспотребнадзор рекомендует

В начале недели региональное управление Роспотребнадзора прокомментировало возможность введения во Владимирской области новых ограничительных мер по коронавирусу. Ведомство решило поддержать введение QR-кодов для сферы услуг и развлечений с 15 октября. Об этом пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала «Призыву». Эта мера призвана ограничить стремительный рост числа заболевших, говорят специалисты.

— Изначально летом, когда впервые заговорили о введении QR-кодов для посетителей ресторанов, кинотеатров, салонов красоты, спортивных залов и т.д., мы не поддержали эту инициативу. Роспотребнадзор считал, что важно сначала вакцинировать людей, а потом вводить подобные ограничения, — объяснила позицию ведомства Марина Колтунова. — Время на то, чтобы сделать прививку, у людей было. Кто хотел привиться, тот это сделал. Сейчас число заболевших растет, поэтому подобные меры на данный момент оправданы.