Вторая «Ласточка» повышенной комфортности поедет через Владимир

Вторая по счету десятивагонная скоростная «Ласточка» повышенной комфортности начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 ноября. Поезд будет делать остановки во Владимире, Коврове, Вязниках и Гороховце. Судя по актуальному расписанию, стоимость билета от областного центра до Москвы начинается от 999 рублей.

Расписание «Ласточек»

Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Новый состав будет отправляться из столицы в 09.25 и прибывать в Нижний Новгород в 13.31.

В областном центре «Ласточка» остановится в 11.15, в Коврове – в 11.47, в Вязниках – в 12.16, в Гороховце — в 12.42. Стоянка длится 2 минуты.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 17.55 и прибывать в Москву в 22.03. В обратном направлении во Владимирской области будет четыре остановки также по 2 минуты: в Гороховце – в 18.44, в Вязниках – в 19.12, в Коврове – 19.41 и во Владимире – в 20.14.

Во Владимирской области «Ласточка» сделает четыре остановки

Поездка с комфортом

Напомним, что с 1 октября на Горьковской магистрали начала курсировать первая десятивагонная скоростная «Ласточка». Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек. Пятивагонные «Ласточки» вмещают 341 пассажира.

В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися спинками, все сиденья оборудованы индивидуальными розетками и USB-портами. Увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса, теперь он полностью занимает первый вагон. В бизнес-классе есть подставка для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

В новом поезде повышен комфорт во всех классах обслуживания

Количество санитарных комнат увеличено до 11, при этом одна из них адаптирована для маломобильных пассажиров. В подвижном составе предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку в том числе и с низких платформ. В вагоне № 10 расположены места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.