Врачи борются за жизнь двоих пострадавших в ДТП с автобусом

Стало известно о состоянии шести пассажиров, пострадавших в ночном ДТП с автобусом в Судогодском районе. За жизни двоих из них сейчас борются врачи. Они находятся в реанимации больницы скорой помощи города Владимира. Еще три пассажира госпитализированы в травматологическое отделение. Один пострадавший после осмотра направлен на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на своих личных страницах в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП с автобусом следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

— На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК России, проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП во Владимирской области. Проверку проводят и органы прокуратуры Владимирской области.

— Для координации действий всех правоохранительных органов на место происшествия выезжали прокурор Судогодского района Эдуард Кокешов и его заместитель Артем Гущин. Органами полиции проводится процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле прокурора области, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Четыре человека погибли в ДТП, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Роковое столкновение

Страшное ДТП произошло сегодня ночью в Судогодском районе. Около 03.30 на 187-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись автобус и большегруз. Четыре человека, в числе которых водитель автобуса, погибли. Всего в автобусе находились 10 человек. 6 из них госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель большегруза не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, автобус «Mercedes», следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом «Scania». Сообщается также, что пассажиры автобуса – взрослые люди и автобус был нерейсовым. Информация уточняется.