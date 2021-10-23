Вопрос со спорным пешеходным переходом отложили до пуска развязки на Сперанского

Вопрос обустройства пешеходного перехода со светофором с кнопкой вызова на улице Пугачева во Владимире обсудили в «Белом доме». На этой неделе там прошло рабочее совещание по безопасности дорожного движения. Представители ГИБДД, мэрии Владимира и департамента дорожного хозяйства обозначили свои позиции. Но решение отложили до пуска развязки на Сперанского. Тогда эксперты смогут оценить интенсивность движения и уровень безопасности пешеходов. Пока же жителям окрестных домов придется ходить по 400 метров с горки и в горку до ближайшей «зебры».

Экспертиза и позиция ГИБДД

Вопрос с переходом на Пугачева, 62, на месте оживленного движения пешеходов в центре большого жилого квартала – уже с бородой. Полгода жители пытаются убедить власти разных уровней поставить там светофор с кнопкой для пешеходов. «Призыв» делал несколько репортажей на эту тему.

Мэрия пока отказывает. Любопытно, что во всех ответах на запросы редакции «Призыва» и самих жителей, чиновники ссылаются на позицию ГИБДД. На заседании же замглавы Сергей Литвинкин говорил иначе.

— Проект развязки на Чапаева-Сперанского прошел государственную экспертизу. Эксперты оценили все риски и наиболее безопасное размещение перехода. Наша же задача была в том, что разгрузить магистрали на юго-западе. Если мы сделаем несколько переходов через 100 метров, то потоки встанут, — рассуждает замглавы Сергей Литвинкин.

Начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Новиков не был столь категоричен. Он заявил, что для принятия решения надо посмотреть, какое будет движение, как будут распределены потоки всех участников дорожного движения.

В итоге было решено подождать до весны. Тогда уже будет ясна картина. И можно будет заложить средства на устройство нового перехода.

Мнение жителей

Такая принципиальность городских властей удивляет горожан. Во Владимире немало улиц, где пешеходных переходов много, но все они востребованы. К примеру, улица Егорова. Или улица Чайковского на участке у ярмарки: три пешеходных перехода через каждые 100-200 метров. И ничего. Движение не стоит. Зато аварийность с участием пешеходов снижена до минимума.

Жители не устают искать другие доводы, чтобы доказать возможность устройства перехода на Сперанского-Пучагева. В этом их поддерживают урбанисты движения «Владимир будущего»

— Пункт 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 предписывает устраивать их «с учётом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков». Обычно «зебры» рисуют в 200-300 метрах друг от друга, но тот же пункт ГОСТа разрешает при необходимости сокращать это расстояние. Октябрьский проспект, где между переходами чуть больше 100 метров, отлично это доказывает, — рассуждают урбанисты Артем Черней и Сергей Егоров.

— Надо было всего-то изучить поток пешеходов, где больше ходят. Но у нас всегда идут своим, трудно поддающимся здравой логике, путём, — высказывается в социальных сетях жительница Владимира Антонина Доброхотова.

— А я вообще не очень понимаю, как можно анализировать трафик пешеходов после того, как поставили забор. Это считать людей, перелезающих его или как? – удивляется Алексей Волков.

Администрация Владимира поставила ограждение с двух сторон от дороги на Сперанского. Никто не потрудился посчитать пешеходный поток в утренние часы. Или просто не стали озвучивать эти данные.

В мэрии обещают запустить развязку к 1 ноября. Там еще полным ходом идут работы по устройству перехода на Сперанского, 1. Сказать, что чиновники отдают предпочтение только автовладельцам, нельзя. Ведь дорожники так и не сделали выезд на Красную, хотя этого просили автомобилисты. Больше похоже, что завершение строительства развязки идет по самому экономному сценарию. Ничего лишнего, даже разметку – не пластиком, а краской. А по ходу ее эксплуатации уже будут решать, что еще добавить и на что это сделать.