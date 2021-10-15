Во Владимирской области за сутки зафиксированы еще 282 случая коронавируса

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом зафиксирован во Владимирской области. За минувшие сутки инфицированы 282 жителя региона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 7 случаев больше, чем было накануне.

Выздоровели за сутки 84 пациента. Это более чем в три раза меньше, чем число новых заболевших. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2073 жителя региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 999 летальных исходов — это новый рекорд.

Лидеры заболеваемости

Владимир продолжает оставаться лидером по заболеваемости COVID-19 в регионе. В областном центре за 24 часа добавился 61 пациент с ковидом. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 35, 32 и 31 заболевший соответственно.

По 14 инфицированных в Собинском и Вязниковском районах, 13 — в Юрьев-Польском, по 12 — в Петушинском и Александровском, по 11 – в Гороховецком и Кольчугинском. 9 новых случаев в Киржачском районе, 8 — в Суздальском, по 5 – в Камешковском и Меленковском, 4 — в Судогодском, 3 — в Селивановском, 2 – в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 57 913 жителей региона.

91,2% коек заняты

Для лечения пациентов с COVID-19, по данным на 14 октября, в регионе развернуты 2110 коек. 91,2% из них занято, это 1925 мест, свободны 185 коек. Напомним, что за минувшую неделю в регионе были дополнительно развернуты 227 коек. Но при этом объем занятого коечного фонда остается на высоком уровне

Ревакцинация в разгаре

17 862 жителя Владимирской области прошли ревакцинацию от COVID-19. Такие данные приводит облздрав на 14 октября. В ведомстве напоминают, что повторно привиться можно через шесть месяцев после получения первой вакцины. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится любой зарегистрированной в России вакциной.

— Наиболее лучший эффект при ревакцинации и иммунизации переболевших дает однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В регион поступило более 120 тысяч доз этого препарата. Он имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах, – говорится в сообщении облздрава.

Во Владимирской области сейчас развернут 71 стационарный прививочный пункт, где можно пройти иммунизацию. Это не только государственные и частные медицинские организации, но и пункты в крупных торговых центрах и других общественных местах. Кроме того, вакцинация организована в передвижных мобильных комплексах, ФАПах и амбулаториях.

Первичную вакцинацию во Владимирской области прошли 347 680 человек, полностью завершили иммунизацию 328 027 жителей региона.