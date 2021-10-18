Во Владимирской области рассматривают введение 100% вакцинации работников ЖКХ и транспорта

Вопрос массовой вакцинации работников коммунальной сферы и транспорта обсуждается во Владимирской области. Не исключено, что сделать прививку придется всем работникам этих отраслей. Эту тему поднял врио губернатора в своем видеоотчёте. Александр Авдеев отметил, что важно обеспечить бесперебойную работу транспорта и коммунальных систем зимой. Решение примут в ближайшее время.

— Мы введем ряд ограничений и сделаем предложение по обязательной вакцинации для ряда категорий. Здесь логика наших решений такова: нам необходимо обеспечить безаварийную работу в зимний период по всем коммунальным системам (водоснабжение, теплоснабжение, питание, транспорт и т.д.). Поэтому мы не можем допустить, чтобы сотрудники, работающие, например, в теплоснабжении или водоканале, вдруг заболели и оставили нас без коммунальных услуг. Это подвергнет угрозе весь город, всю область, — отметил Александр Авдеев.

Вакцинация как решение

В своем обращении Александр Авдеев призвал жителей Владимирской области сделать прививку вне зависимости от места работы. По словам врио губернатора, система областного здравоохранения работает на пределе возможностей. Ситуацию с распространением коронавируса он назвал «близкой к критической».

— Призываю вас вакцинироваться, ситуация непростая в наших больницах. И тот, кто вакцинировался, безусловно, легче переносит это: в легкой форме, в домашних условиях, и не попадает на больничную койку. Очень важно нам всем вместе увеличить темпы вакцинации. Нельзя допускать того, что кому-то мы не сможем оказать медицинскую помощь в силу того, что больницы наши перегружены. Надо позаботиться о себе и своих близких самому. У нас заболеваемость очень высокая. Департамент здравоохранения и главные врачи у нас работают практически круглосуточно для того, чтобы обеспечить возможность лечения тяжелобольных с тяжелым течением коронавирусной инфекции, — отметил Александр Авдеев.

По данным на 18 октября, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 352 429 жителей Владимирской области, второй – 331 707.

Уже сегодня в «Белом доме» пройдет встреча с представителями Роспотребнадзора и бизнеса. На этом совещании будут обсуждать введение новых ограничительных мер. И они обязательно будут, отметил Александр Авдеев и добавил: «Важно сократить коэффициент распространения инфекция за счет определенных мер по разобщению».

План для ключевых сфер

Указ об обязательной вакцинации для сотрудников отдельных отраслей экономики еще летом подписал бывший глава региона Владимир Сипягин. Привиться обязали 60% сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.

Тогда же региональное управление Роспотребнадзора обнародовало размеры штрафов за нарушение установленных сроков вакцинации:

– на юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

– на граждан – от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

– на должностные лица – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

При этом в ближайшее время, не исключают в региональном управлении Роспотребнадзора, процент сотрудников, которым необходимо обязательно вакцинироваться, может быть увеличен с 60 до 80%. Соответствующее изменение в постановлении главного санитарного врача может появиться уже на этой неделе.