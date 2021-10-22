Во Владимирской области практически не осталось мест в реанимациях

Реанимационных коек для больных коронавирусом во Владимирской области практически не осталось. Об этом во время еженедельного брифинга, посвященного эпидемиологической обстановке в регионе, заявила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян. Представитель облздрава охарактеризовала ситуацию с распространением вируса и госпитализацией как «крайне тяжелую».

— Истинный масштаб заболеваемости и тяжести заболевания можно оценить по госпитализации пациентов и занятости медицинских коек. В данный момент в регионе развернуто максимальное количество специализированных коек за два года пандемии. И прогноз неблагоприятный, судя по анализу поступления новых пациентов и выписки выздоровевших. Практически койки в реанимациях отсутствуют, — отметила Светлана Григорян.

В конце сентября о 100% загруженности мест в реанимации уже заявлял заместитель главного врача областной клинической больницы Сергей Артамонов. Уже тогда ковидный госпиталь ОКБ работал с максимальной нагрузкой. И везти тяжелобольных было некуда. Можно предположить, что сейчас этот вопрос стоит еще острее.

Врачей не хватает

Ситуация осложняется острой нехваткой врачей. По информации областного департамента здравоохранения, нагрузка в «красной зоне» в 10 раз превышает норму. Сохраняется дефицит анестезиологов-реаниматологов. Об этом рассказал директор облздрава Константин Баранов.

— Мы будем перепрофилировать хирургов и те специальности, которые рядом, — приводит слова чиновника телеканал «Губерния33».

На данный момент согласно сайту «Работа России» в регионе 45 вакансий на должность врача анестезиолога-реаниматолога. Только в медучреждениях Владимира не хватает сразу 16 специалистов. Большинство вакансий сформировались за последний месяц. И кто придет в медучреждения — непонятно.

Нехватка врачей остро ощущалась и прошлой осенью. На пике распространения инфекции облздрав сообщал, что к лечению ковидных больных придется подключать интернов и студентов-медиков.

— Мы создали 200 реанимационных мест, они обеспечены аппаратами ИВЛ, мониторами слежения. Но у нас всего 33 врача-реаниматолога, работающих на этих койках. Они должны физически успеть помочь каждому пациенту, — говорила тогда экс-руководитель облздрава Елена Утемова.

Тогда ситуацию назвали катастрофической. Кадровый голод объяснили тем, что квалифицированные врачи и медсёстры уезжают работать в Москву и Подмосковье — там зарплата выше, а возрастной персонал (65+) уволился. С тех пор мало что изменилось.

Ситуация ухудшается

Сегодня Владимирская область перешагнула очередной психологический рубеж по числу заболевших. Положительные тесты на ковид получили сразу 304 жителя региона. И ситуация будет ухудшатся, прогнозируют специалисты. Кривая заболеваемости устремится вверх.

При этом уже сегодня возникают сложности с госпитализаций тяжелобольных пациентов. Есть случаи, когда люди с высокой температурой, одышкой и низкой сатурацией вынуждены часами проводить в машине скорой помощи, прежде чем им найдут место в больнице.

На 21 октября в регионе развернуто 2255 ковидных коек. 90,8% мест занято.

Так, только во Владимире, по информации областного департамента здравоохранения, за сутки фиксируется порядка 100 вызовов к пациентам с признаками коронавирусной инфекции. 80 процентов заболевших нуждаются в госпитализации. Но найти место для инфицированных все сложнее.

— Департамент здравоохранения принимает все усилия по наращиванию коечного фонда. По сравнению с прошлой неделей у нас дополнительно развернуто 149 коек. Все пациенты госпитализируются в любой из госпиталей, где есть свободные места. Департамент здравоохранения в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по коечному фонду и по формированию прогноза на выписку и госпитализацию пациентов, — отметила Светлана Григорян.

Ждем решения

Одно можно сказать точно: сейчас не время болеть. Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней.

На своих страницах в социальных сетях Александр Авдеев отметил, что властям региона дана возможность увеличить установленные на федеральном уровне сроки и ввести дополнительные выходные. Но это в основном касается субъектов с критической ситуацией по распространению коронавируса. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора, мы к ним не относимся. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца недели.