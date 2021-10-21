Во владимирских лесах идут бои лосей

Сейчас на вечерних и утренних зорях, а иногда и ночью, на опушках, лугах, вырубках и болотах, в перелесках и мелколесье, раздаются унылые, глухие, стонущие крики. Что-то первобытное и наверняка опасное слышится в этих ревущих призывах. Зажелтели осины и берёзы, облетает листва, в природе покой и умиротворение, но вдруг в тумане осеннего утра перед опешившим грибником или охотником предстаёт источник этих ревущих звуков — лось.

Беспокойный период

Весь сентябрь и октябрь в наших лесах идут бои лосей, или, по-другому, гон. Он занимает от одного до двух месяцев предзимней жизни этих животных. В это время самцы теряют былую осторожность, их ходовая активность резко повышается, они беспорядочно перемещаются, увеличивая свои участки обитания.

Ведут себя самцы чрезвычайно беспокойно. Шерсть «женихов» взъерошена, шея утолщается, глаза наливаются кровью.

Звери часто сокрушают рогами и выкорчёвывают небольшие деревца. Роют передними копытами ямы, в которых сами иногда по часу и валяются. Ямы роются не просто и вдруг, а только там, где оставила свой запах самка.

Деревца тоже ломаются там, где гоняющий самец в пределах своего участка передвигался определённым маршрутом, ежедневно отмечая его всё увеличивающимся числом поломанных кустов и вырванных с корнем деревьев. В это время часто попадаются и пары из самца и самки или небольшие группы лосей.

Битва зверей

Лось полигамен, самец недолго задерживается с одной самкой, а ищет следующую. В этом скрыт важный биологический смысл: спаривание разновозрастных производителей в разные месяцы осени приведёт к рождению телят в разные сроки весной. При ранней или затяжной весне это способствует большей выживаемости молодняка.

Сильные быки покрывают несколько самок, а слабые и молодые — ни одной. Молодые самцы часто просто изгоняются с мест гона, а старые быки наносят друг другу роговые удары такой силы, что только чрезвычайно толстые теменные кости и мощные розетки основания рогов спасают весьма маленький головной мозг этого животного.

— Это было нечто ужасное. По лесу шёл такой шум, что себе и вообразить невозможно, от их беготни, во время которой слышно было, как молодой, поддаваемый рогами старого, как бы вскрикивал, — описывал бои лосей русский прозаик Василий Андреев.

Серьёзные поединки часто завершаются тяжёлыми увечьями или гибелью одного из быков. Среди лосих тоже нередки столкновения, причём дерутся они копытами. Это тоже конкуренция — за внимание самца, уже находящегося с группой других самок.

Сторонние риски

Павший лось — праздник смерти и обильная тризна для многих обитателей леса: соек, сорок, лисиц, воронов. «Природное погребение» уже под снегом завершат мыши, начисто сгрызая головки трубчатых костей и рога.

Природа мудра и не терпит мусора. В конце октября-ноябре гон сходит на нет. Самцы, скудно питавшиеся и уставшие, теряют до 27% веса. «Любовь сушит» — давно замечено в народе.

Жизнь постепенно входит в свою колею, ветки осины и ивы, кора ольхи и сосны быстро восстанавливают силы и вес зверя…

Во Владимирской области, по последним подсчётам, более 12 тысяч лосей.

Лось — это охотничий вид. Лимит на его добычу с августа 2021-го по август 2022-го составляет 640 особей. Численность этих животных стабильна и, само собой, в Красную книгу Владимирской области они не входят.

Казалось бы, им ничего не угрожает. Но многочисленные автомобильные дороги, старые и строящиеся, заграждения вдоль железных дорог пересекли пути их миграций…

Животным из разных популяций теперь гораздо сложнее встретиться в период гона. Это в свою очередь приведёт к сложностям в генетическом обогащении разрозненных популяций. Некоторые группы животных окажутся в своеобразных «резерватах», что скажется в будущем на экстерьере зверей.

Охота в период гона «на реву» — старинная русская охота, но часто выбиваются именно самцы с хорошими рогами. Это, как правило, лучшие представители вида и их рога пополняют трофейные коллекции.

Натиск цивилизации не остановить. И охотники, видимо, будут всегда. Но охота должна вестись не только ради рогов и мяса. Ведь лось — это издревле украшение русского леса. Об этом надо помнить.