Во Владимире вернулись к обсуждению идеи пешеходного центра

Идея освободить историческую часть Владимира от легкового транспорта снова появилась в умах городских чиновников. Соединить Октябрьский проспект с Театральной площадью и расширить тротуары по Большой Московской — эти дизайн-проекты, разработанные много лет назад столичными архитекторами, снова актуальны. Варианты обсудили на встрече врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и глава города Андрей Шохин.

Взгляд из Москвы

Мэрия Владимира давно вынашивает идею перекрытия центральной части города. Более реальные очертания она приобрела после запуска Лыбедской магистрали — дублера главных городских улиц.

В 2017 году администрация пригласила столичных архитекторов КБ «Стрелка», чтобы разработать варианты развития пешеходного Владимира. Тогда появился основной проект и несколько локальных предложений по центральным площадкам города. Гости из Москвы предложили проложить больше тротуаров, разбить цветники, благоустроить скверы и установить детские и спортивные площадки — все, как везде, будь то центр или спальные районы. Но «изюминкой» должен был стать пешеходный островок у Золотых ворот.

Все эти идеи широко обсуждались, но со временем разговоры стихли. Предложения КБ «Стрелка» не были реализованы.

После этого местные общественники и урбанисты не раз предлагали разные идеи «освобождения» центра. Активисты подчеркивали его значимость для пеших туристов и жителей города. Говорили о том, чтобы сузить проезжую часть, добавить искусственные неровности, ввести жесткие ограничения скорости и установить камеры.

Транспорт — в объезд

На прогулке по центру Андрей Шохин показал Александру Авдееву пешеходные возможности центра. Главное, освободить Золотые ворота от «транспортной осады», подчеркнул глава города. Расстояние от проезжей части до их стен составляет чуть более 1 метра. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО испытывает постоянные динамические нагрузки. Уникальный белый камень подвергается агрессивному воздействию выхлопных газов.

— Весь частный транспорт нужно увести на Лыбедскую магистраль. Оставить в центре только общественный транспорт. Тогда и пешеходам места будет больше, — согласился врио губернатора Александр Авдеев.

Радикальных решений никто принимать не собирается, подчеркивают в мэрии. Перенаправлять потоки транспорта собираются плавно. Сначала планируют в деталях расписать альтернативные пути для автовладельцев.

Запрет будет только на проезд на Дворянскую и Большую Московскую. Добраться же до центра, практически до Театральной площади, автомобилисты смогут со стороны Октябрьского проспекта. Всего-то и надо превратить пятачок цветников и аллеи в проезжую часть.

— У нас один кусок Октябрьского проспекта попадает в зону охраны. В Минкульте прописано, что дорогу нельзя. Схема организации движения уже есть. Весь транзитный поток уйдет из центра. Только вот помочь с ограничениями Минкульта надо, — рассуждает глава Владимира Андрей Шохин.

Александр Авдеев предложил для начала более детально расписать пропускную способность изменённых маршрутов и обсудить этот проект с общественностью. Только после этого, подчеркнул врио губернатора, стоит выходить с предложением в федеральные ведомства по поводу ограничений и строительства перешейка между Октябрьским проспектом и улицей Дворянской.