Новые автобусы работают на сжиженном газе

Владимиру одобрили кредит на покупку автобусов

Все машины достанутся одному перевозчику

Владимир получит 250 миллионов рублей на покупку 17 автобусов, работающих на газовом топливе. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил в социальных сетях об одобрении заявок для 8 регионов страны. В их числе оказалась Владимирская область.

— Владимирская область закупит новые городские автобусы, — говорилось в сообщении. — Новый транспорт получат и омичи. Остальным кредитные средства предоставят на строительство объектов социальной сферы, инфраструктуры.

Администрация города Владимира изучила рынок транспортных средств перед оформлением заявки на кредит. Предпочтение отдали экологическому транспорту: троллейбусам на автономном ходу и автобусам на газовом топливе. Первые стоят по 26 миллионов рублей за единицу, вторые — 15 миллионов рублей. В мэрии посчитали, что 17 автобусов лучше, чем 9 троллейбусов.

«Владимирпассажиртранс» обслуживает автобусные маршруты № 2, 4С, 9C, 10С, 14, 24С, 27, 29С, 33С, 54, 55С.

Московские ЛиАЗы часто стоят на ремонте. Стоп из видео администрации области

Московские «ЛиАЗы» часто стоят на ремонте. Стоп из видео администрации области

Все автобусы поступят в автопарк муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс». Ежедневно на линию выходят около 250 автобусов, и, как минимум, 20% автопарка можно списывать. Так что 17 новых автобусов кардинально ситуацию на рынке пассажирских перевозок не изменят, но несколько улучшат работу общественного транспорта в зимнее время.

Городские линии обслуживают 10 перевозчиков, все местные. На новых автобусах ездит только один — компания «Виктория». Они работают на маршруте № 5. Остальные перевозчики имеют в автопарке дизельные и газовые автобусы старше 10 лет.

Информации о намерении других перевозчиков обновить автопарк нет. Больше ясности будет, когда на торгах выставят контракты на городские маршруты и будут обсуждать новые тарифы на проезд.

Новые автобусы работают только на пятерке

Новые автобусы работают только на маршруте № 5

В первом аукционе, опубликованном на портале госзакупок, в критериях значится состояние автопарка и его экологичность. Кроме того, покупку автобусов могут учесть в тарифе. Ставки не пересматривали два года, так что обновление автопарка станет весомой причиной для повышения цены на проезд.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель
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