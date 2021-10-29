Владимиру одобрили кредит на покупку автобусов

Владимир получит 250 миллионов рублей на покупку 17 автобусов, работающих на газовом топливе. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил в социальных сетях об одобрении заявок для 8 регионов страны. В их числе оказалась Владимирская область.

— Владимирская область закупит новые городские автобусы, — говорилось в сообщении. — Новый транспорт получат и омичи. Остальным кредитные средства предоставят на строительство объектов социальной сферы, инфраструктуры.

Администрация города Владимира изучила рынок транспортных средств перед оформлением заявки на кредит. Предпочтение отдали экологическому транспорту: троллейбусам на автономном ходу и автобусам на газовом топливе. Первые стоят по 26 миллионов рублей за единицу, вторые — 15 миллионов рублей. В мэрии посчитали, что 17 автобусов лучше, чем 9 троллейбусов.

«Владимирпассажиртранс» обслуживает автобусные маршруты № 2, 4С, 9C, 10С, 14, 24С, 27, 29С, 33С, 54, 55С.

Все автобусы поступят в автопарк муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс». Ежедневно на линию выходят около 250 автобусов, и, как минимум, 20% автопарка можно списывать. Так что 17 новых автобусов кардинально ситуацию на рынке пассажирских перевозок не изменят, но несколько улучшат работу общественного транспорта в зимнее время.

Городские линии обслуживают 10 перевозчиков, все местные. На новых автобусах ездит только один — компания «Виктория». Они работают на маршруте № 5. Остальные перевозчики имеют в автопарке дизельные и газовые автобусы старше 10 лет.

Информации о намерении других перевозчиков обновить автопарк нет. Больше ясности будет, когда на торгах выставят контракты на городские маршруты и будут обсуждать новые тарифы на проезд.

В первом аукционе, опубликованном на портале госзакупок, в критериях значится состояние автопарка и его экологичность. Кроме того, покупку автобусов могут учесть в тарифе. Ставки не пересматривали два года, так что обновление автопарка станет весомой причиной для повышения цены на проезд.