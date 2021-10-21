Владимирская область представила 9 гастрономических брендов на всероссийский конкурс

9 продуктовых брендов Владимирской области принимают участие во всероссийском конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Это «Покровский пряник», «Муромский калач», «Варенье из суздальского огурца», «Суздальский цикорий», «Суздальская медовуха» (безалкогольная), «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел», «Суздальские чипсы из Ополья», «Суздальский огурец». Лучшие бренды определят по итогам народного голосования. Оно продлится до 7 ноября на официальном сайте конкурса, сообщает пресс-служба администрации региона.

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За участников конкурса уже отдано 115 145 голосов. Самое время поддержать владимирские бренды и увеличить их шанс на победу. Пока в лидерах значится «Владимирский перепел», за него отдано 90 голосов. Второе место пока занимает «Суздальская медовуха» (75 голосов), третье – «Покровский пряник» (46 голосов). Меньше всего поддержали «Суздальские чипсы из Ополья», всего два голоса.

Всего за время конкурса можно поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны.

— Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности для продвижения продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта, — отмечает пресс-служба областной администрации.

Справка. Конкурс Министерства сельского хозяйства РФ «Вкусы России» проводится для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. В этом году на нём представлены как старинные блюда, история которых насчитывает века, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные в последнее десятилетие.

В прошлом году в народном голосовании конкурса приняло участие свыше миллиона россиян, которые определили трёх фаворитов среди почти 500 брендов. Тогда победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

Муромский калач в аэропорту

Напомним, что наш регион стал первым, где создали так называемую «Гастрономическую карту». Одна из главных задач проекта — найти заведения с русской кухней, которые будут привлекать туристов. В гастрономический «топ-лист» вошли свыше двух десятков кафе и ресторанов.

В числе брендовых блюд региона — огуречное варенье, покровский пряник, муромский калач и суздальская медовуха.

В 2018 году о муромском калаче можно было узнать в международном аэропорту «Внуково». Гастрономический бренд Владимирской области стал участником фотовыставки «Путешествуйте дома. Весна», она работала в зоне регистрации.

Интересные факты о муромском калаче рассказывал проект «Живая нить традиций». Выпуск был посвящен Мурому.