Владимирская область потратила 12 млн рублей на борьбу с борщевиком

Почти 190 гектаров земель сельхозназначения и населенных пунктов Владимирской области обработали в этом году от борщевика. Это на 63 гектара больше, чем годом ранее. Всего на борьбу с опасным сорняком было потрачено 12 миллионов рублей, сообщает владимирский филиал Россельхозцентра.

Борщевик везде

Ядовитое растение захватывает не только поля, но и обочины дорог, и населённые пункты. В этом году заявки на обработку активно поступали из Петушинского, Юрьев-Польского, Муромского и Ковровского районов. В поселке Малыгино специалисты Россельхозцентра повторно обработали территорию, прилегающую к школе.

В Муромском районе заявки на обработку 15 и 11 гектаров поступили из сел Борисоглеб и Ковардицы. Крупные территории площадью 17 га каждая были обработаны в Небыловском сельском поселении Юрьев-Польского района и Пекшинском сельском поселении Петушинского района.

В Киржачском районе работы шли на месте будущей очистной станции в деревне Ельцы. Строительство должно начаться в 2022 году, об обработке двух гектаров земли от борщевика ходатайствовала местная администрация.

Эксперты напоминают, что самый эффективный способ истребить борщевик – обрабатывать гербицидами одно и то же место на протяжении пяти лет. С мая, когда у борщевика начинается фаза активного роста, нужно уже приступать, поэтому заявки лучше подать заблаговременно.

Дело государственной важности

Как бы громко это ни звучало, но сегодня борьбу с борщевиком оценивают как дело государственной важности, подчеркивают в пресс-службе владимирского филиала Россельхозцентра. Важно постепенно восстановить заросшие борщевиком территории и прекратить наступление борщевика на муниципалитеты.

От ожогов и аллергий, вызванных соком борщевика, страдают взрослые и дети. Чтобы такого не произошло, необходима повсеместная борьба с этим злостным сорняком, подчеркивают в ведомстве.

Во Владимирской области действует пятилетняя программа по борьбе с борщевиком Сосновского.

Ведомство также предлагает включить в региональную программу по борьбе с борщевиком Сосновского обследование территорий. Сейчас обработка земель производится только по заявкам от муниципалитетов, что снижает эффективность работы.

Справка. Борщевик имеет гигантские для травянистого растения размеры. Высота его достигает 2,5-3 метров. Сок борщевика содержит фуранокумарины, которые под действием ультрафиолетовых лучей (то есть солнечного света) переходят в химически активную форму и при контакте наземных частей борщевика с кожей вызывают обширные тяжёлые ожоги, вплоть до летального исхода. Если же сок борщевика Сосновского попадает в глаза, можно лишиться зрения из-за сильных повреждений роговицы.