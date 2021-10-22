Владимирская область пересекла черту в 300 заболевших коронавирусом за сутки

Психологический барьер пройден. Сразу 304 жителя Владимирской области за сутки заболели коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне было на 5 инфицированных меньше.

Владимир лидирует

Больше всего заболевших COVID-19 во Владимирской области приходится на областной центр. За сутки еще 76 заболевших. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 36, 35 и 29 заболевших соответственно.

15 инфицированных в Вязниковском районе, 14 — в Юрьев-Польском, 13 — в Александровском, по 12 — в Собинском, Гороховецком, Суздальском, по 10 — в Киржачском и Кольчугинском. 9 случаев зафиксированы в Петушинском районе, 6 — в Камешковском, по 5 — в Судогодском и Меленковском, 3 — в Селивановском, 2 — в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 59 973 жителя региона.

Выздоровели за сутки 64 пациента. Официально подтвердили 8 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2157 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1064 летальных исхода — это новый рекорд.

Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуты 2255 коек. 90,8 процента из них занято. Это 2047 мест, свободно 208 коек.

Вакцинация и ограничения

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области, как и в целом по России, продолжает ухудшаться. Ежедневно обновляются антирекорды по количеству заболевших. В региональном управлении Роспотребнадзора видят два пути выхода из сложившейся ситуации: массовая вакцинация и введение ограничительных мер.

— Массовая иммунизация населения, формирование надёжного коллективного иммунитета остаётся основным способом купирования эпидпроцесса. Второй способ — ограничительные мероприятия, нацеленные на сокращение путей передачи инфекции, а также соблюдение гражданами правил и санитарных требований, — заявила на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Представитель ведомства также уточнила, что главной особенностью новой волны выступает быстрый прирост заболевших. Основная часть пациентов – люди, своевременно не прошедшие вакцинацию.

Увеличение заболеваемости проходит по всем клиническим формам, в первую очередь, за счёт роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ковидной этиологии. При этом удельный вес пневмоний в структуре ковида снизился по сравнению с показателями прошлого года. Это последствия вакцинации и доказательство её эффективности, уверены в Роспотребнадзоре.