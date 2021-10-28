Владимирская область оказалась в аутсайдерах по темпам переписи

Владимирская область попала в число отстающих регионов по темпам переписи населения. Регион расположился на 53-м месте среди субъектов России. За две недели по плану должно быть переписано более 35% населения, наш же регион лишь приближается к планке в 33%. Промежуточные итоги на онлайн-брифинге подвел глава Владимирстата Александр Быков.

Электронная перепись не зашла

Низкие показатели Владимирская область продемонстрировала не только во время стационарной переписи. Не спешат жители региона переписываться и на портале госуслуг. Напомним, что такая возможность предоставлена впервые. В итоге не дотянули даже до 10 процентов от ожидаемого количества. Это плохой показатель не только для переписи, есть риск, что область в будущем не сможет участвовать во всех проектах цифровизации.

— Процессы цифровизации будут продолжаться. Будет очень обидно, если наша область останется на последних позициях в России по электронному документообороту и электронному сбору данных, — сказал Александр Быков.

Быстрее всего перепись идет в Камешковском районе. Охвачено почти 60% жителей. Относительно хорошие темпы в Муромском, Меленковском, Ковровском районах и Гусь-Хрустальном – там пройден 40%-ный рубеж. В аутсайдерах – Владимир, Ковров, Александровский и Киржачский районы. Охвачено чуть более 20% жителей. В этих городах и районах не наблюдается работа с населением, подчеркивает Александр Быков.

Покусанные переписчики

В переписи жителей Владимирской области задействованы более 2000 переписчиков. Все они обеспечены средствами защиты и еженедельно сдают ПЦР-тесты. При этом жители зачастую просто отмахиваются от переписчиков, порой в грубой форме. Уже зарегистрированы случаи нападения и укусов собак.

— Особенно это наблюдается в коттеджных поселках. У людей есть средства, чтобы построить коттеджи, вроде бы они должны понимать, для чего происходит перепись. Но, к сожалению, иногда это не так. Со случаями агрессии будем разбираться, принимать административные меры, подключать полицию, — заявил Александр Быков.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

Мотивируют подарками

Владимирстат напоминает про челлендж #Япереписался33! Принять участие в нем может каждый житель региона. До 14 ноября на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» или Инстаграме нужно опубликовать фото по тематике всероссийской переписи населения, а также небольшой текст с впечатлениями от участия в переписи с хештегом #Япереписался33.

Итоги будут подводиться еженедельно, авторы самых креативных, ярких и запоминающихся постов получат призы – сувенирную продукцию с фирменной символикой переписи и благодарственные письма.

Напомним, принять участие в переписной кампании можно тремя способами: самостоятельно на портале госуслуг, посетить переписной участок или ответить на вопросы переписчика дома.