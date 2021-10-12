Владимиро-Суздальский музей-заповедник начал торговать гранеными стаканами

Новый сувенир появился в торговых точках Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Посетители могут купить на память гусевской граненый стакан. Посуда без изысков, классический вариант, зато в брендированной упаковке и с буклетом. Найти сувенир можно в Историческом музее, Палатах, в магазине на цокольном этаже Музея хрусталя во Владимире и в кассе Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, сообщается в официальных сообществах ВСМЗ в социальных сетях.

Стакан и сенсация

«Воспетый поэтами, запечатленный живописцами, ставший поистине народным граненый стакан – «бухарик», «губа», «марусин поясок», «маленковский стакан», «мухинский стакан» – овеян множеством легенд и народных баек», — так начинается пост о новом сувенире. Действительно, на вид такой простой граненый стакан оказался совсем не прост.

В декабре 2020 года прошла традиционная научно-практическая конференция. На ней сотрудники Гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника поделились своей сенсацией. Оказалось, что день создания знаменитого гранёного стакана приходится не на 11 сентября 1943 года, как считалось до этого, а на другую дату.

Граненый стакан оказался моложе, чем предполагали ранее.

Музейщики исследовали период перепрофилирования хрустального завода с военной продукции на гражданскую в годы войны и выяснили, что впервые к выпуску стаканов приступили гораздо раньше — в 1936 году. Точное число и месяц, когда была выпущена первая партия известной всем посуды, пока не установлены.

— С началом Великой Отечественной войны линии по производству стаканов были остановлены и демонтированы. Завод перешел на выпуск военных заказов. 25 ноября 1943 года, на основании Наркомата и Главка, в связи с острой потребностью советского потребителя в стаканах, на заводе возобновили производство, — сообщает пресс-служба ВСМЗ.

Кто автор?

Новые сведения, кстати, поставили под сомнение легенду об авторстве скульптора Веры Мухиной, изваявшей памятник «Рабочий и колхозница». Были и поклонники другой версии — якобы привычный нам образ граненого стакана придумал художник Казимир Малевич.

Однако сотрудники Гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника выяснили, что в 1930-е годы над эскизами трудилась художница Нина Ростовцева. Она вполне могла стать автором классического граненого стакана. Но и эту версию еще предстоит проверить.