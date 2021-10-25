Владимир — самокатная столица России? Пока нет, но может ей стать

Во Владимире закончился сезон электросамокатов. «Мы не говорим — Прощай! Мы говорим вам — До свидания!» — написали в своем официальном паблике «Lucky Bike», одна из двух владимирских кикшеринговых контор. В чем секрет популярности проката самокатов, и какая судьба ждет электронный и шеринговый транспорт? Давайте разбираться.

Официальных данных по итогу первого самокатного сезона во Владимире нет. В компании «Lucky Bike» окончательные подсчеты еще не подвели. До того, чтобы выйти в плюс или хотя бы в ноль, шерингу пока далеко. Директор «Lucky Bike» Егор Даниленко называет инвестиционный проект долгим, ждать быстрых плюсов от которого не стоит.

— Простыми словами, в наш бизнес очень дорогой вход. Самокат стоит порядка 1000 долларов, у нас в парке их более 100, вот и считайте, — говорит он.

Но по косвенным данным можно сделать вывод, что в перспективе кикшеринг – это выгодное занятие. У «Lucky Bike» почти с самого начала сезона появился конкурент – «Busy Fly». Оба прокатчика постоянно увеличивали количество парковок.

— По субъективным ощущениям услуги были популярны, — делится урбанист Артем Черней. — Мы все видели людей на самокатах, часто компаниями, бывало, что катали по двое на одном.

Волна популярности электросамокатов – не только владимирская история. Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей. К 2024 году объём рынка увеличится до 30-40 млрд рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч.

Не для развлечения

А вообще, это тенденция планетарного масштаба. В борьбе за экологию на электронный транспорт пересаживается весь мир. На всероссийской конференции кикшеринг-отрасли, которая проходила 21 октября в Москве, электросамокат назвали транспортом будущего. По словам основателя WHOOSH, самой крупной кикшеринговой компании, Дмитрия Чуйко, самокат, или средство индивидуальной мобильности (СИМ), нашел свою идеальную нишу.

— Есть данные по средней дистанции перемещения по городу, — объясняет он. — Для автомобиля – это 11-13 км, для общественного транспорта – 8,5 км, пешком человек в день в среднем проходит 0,8 км. Разница в расстоянии между передвижением на автобусе и на своих двоих – колоссальная. Именно туда и встраивается самокат.

Средняя дистанция при перемещении по городу для электросамоката – 4-7 км.

По данным московского департамента транспорта, который с 2019 года собирает телеметрические данные пользователей СИМ, 70-85% поездок в 2021 году — транспортные, 15-30% — развлекательные. Это касается Москвы. Для Владимира данных по самокатам нет, зато есть по велосипедам.

— Больше половины пользователей начинали использовать прокатный велосипед как транспорт – это касается велосипедов, — говорит Егор Даниленко.

По словам директора «Lucky Bike», в этом сезоне начали как транспорт использовать и самокаты. К концу сезона это стало очень заметно. Понять, для какой цели пользователь арендовал самокат несложно: если маршрут выглядит как отрезок из пункта А в пункт Б – скорее всего, поездка не носит развлекательный характер.

О взрывном росте популярности электросамокатов говорит и повышенный к ним интерес в СМИ и социальных сетях. Электросамокаты часто публично критикуют за то, что они занимают много места, создают опасные ситуации во время езды по тротуарам. Аналитики объясняют претензии тем, что продукт новый и пользователи пока не знают, как им безопасно пользоваться, но со временем ситуация изменится.

— Самокат — такое же средство передвижения, как автомобиль, со своими плюсами и минусами. Мы привыкли демонизировать самокат, но это не очень продуктивно, — говорит Артем Черней.

Изнурительно и раздражающе

Действительно, Владимир прямо сейчас к экспансии электрического транспорта оказался не готов. В городе практически отсутствует необходимая для его развития инфраструктура. Первое, с чем сталкивается человек, вставший на самокат, — это выбор, где ему ехать: по дороге или по тротуару. Правила позволяют делать и то, и то, но движение по обочине мало кто выбирает.

— Это не только страшно, но и опасно. Статистики по самокатам нет, но за 9 месяцев 2021 года произошло 10 ДТП с участием велосипедистов, есть 1 погибший. 10 ДТП для не самого популярного транспорта – это много, — продолжает урбанист.

На карте происшествий с электросамокатами Владимирская область отмечена светло-желтым цветом. Это означает 2-3 происшествия. В ГИБДД нет статистики по этому поводу, потому что к ним такие данные попадают только в случае наличия пострадавшей стороны. Судя по тому, что никаких сообщений не было и в «подслушках», самокатный сезон во Владимире прошел благополучно.

В комплексной схеме организации дорожного движения во Владимире, утверждённой весной 2021 года, есть зачатки велокаркаса, то есть системы велодорожек. Но даже эта примитивная схема должна заработать только в 2030 году.

— 10 лет – это очень долго. Проблему с электросамокатами и велосипедами нужно решать уже сейчас. Это могут быть капитальные велодорожки или более дешевые способы — временные дорожки, созданные за счет разметки и переносных ограждений для обособления велополос, — предлагает решение проблемы Артем Черней.

Городская администрация, конечно, не полностью игнорирует этот вопрос. В прошлом году появилось несколько велодорожек на Соколова-Соколенка, в этом году — на Комиссарова, их объединили в один маршрут. Но это короткие участки, и разные районы города они не связывают.

— Этим летом я взяла самокат на остановке «Детская больница» и поехала на нем в центр. Это было довольно изнурительно и раздражающе, — рассказывает жительница Владимира Татьяна. — Перед каждым порогом приходилось слезать с самоката и перетаскивать его на себе. Мне кажется, я устала больше, чем если бы прошла это расстояние пешком.

Не только для молодых и здоровых

Отсутствие безбарьерной среды – вторая после отсутствия инфраструктуры проблема Владимира. Постоянные ступеньки и бордюры раньше портили жизнь людям с ограниченными возможностями и родителями с коляской. Теперь к ним присоединились пользователи самокатов.

— В ГОСТе сказано, что разница по высоте между дорогой и тротуаром должна быть не более 5 мм, но наши строители про это либо забыли, либо у них компьютеры сломались, либо они давно не обновляли ГОСТы, — говорит Черней.

При должном уровне безбарьерной среды и инфраструктуры электросамокат может существенно упростить жизнь пожилых и маломобильных людей. Мы пока ассоциируем СИМ исключительно с молодежью, но мировые тренды говорят об обратном. На самокате пенсионер может быстро и безопасно преодолеть расстояние, которое ему тяжело будет пройти пешком.

Это очень актуально в период пандемии, когда пользование общественным транспортом становится небезопасным. Это актуально и для городов с ненулевым рельефом, таких, как Владимир.

— Подниматься в горку, к примеру, по Октябрьскому проспекту к «Белому дому» на электросамокате гораздо комфортнее, чем пешком и даже чем на велосипеде, особенно, это касается шеринговых велосипедов, где нет переключения скоростей, — продолжает урбанист.

Оторвать от дорожного полотна

Как один из пунктов развития инфраструктуры Артем Черней предлагает обособлять полосы в ширине дорожного полотна. Чаще всего в там есть запас, от которого можно немного отщипнуть. Эта избыточная ширина, как правило, автомобилям не нужна.

— Простая математика: ширина машины 2 м, в ГОСТе сказано, что для ширины полосы хватит 2,75-3 м. Для общественного транспорта нужно 3,5 м. Наши улицы гораздо шире, это позволяет выделить там велодорожку, — объясняет он.

С таким предложением совершенно не согласны автомобилисты. Пост с ним, опубликованный в сообществе «Подслушано у автомобилистов» был просмотрен 9,5 тысячи раз, а набрал только три лайка, один из которых принадлежит автору этого материала. Зато комментариев там больше 30 и все негативные. Общий смысл: ширина не избыточная, а от самокатчиков неизвестно, чего ждать.

— Не-не-не, пусть пешеходы с ними воюют, — пишет под постом Александр Осокин.

— Согласен, это не наша война, — продолжает Виктор Новиков.

Очень быстрый пешеход

На данный момент в правилах дорожного движения человек на самокате приравнен к пешеходу. Участники первого кикшеринг-съезда в один голос заявляют, что самокат – это ровно то же самое, что очень быстрый или бегущий пешеход. И от столкновения СИМ до 25 кг с пешеходом ничего страшного не произойдет. Но осадочек останется, поэтому очень важно разделять потоки, двигающиеся с разной скоростью.

Правила, регулирующие передвижение по городу на электросамокатах, пока еще разрабатываются. И главное, что нужно решить, — это статус человека на самокате. Кто он — пешеход или водитель? От этого будет зависеть, к примеру, нужны ли для управления электросамокатом водительские права.

Сейчас человек на самокате вообще-то юридически является пешеходом, но в особых случаях бывает и по-другому. На всероссийской конференции кик-шеринг-отрасли член Общественной палаты РФ Александр Холодов рассказал, что за сезон-2021 было несколько случаев, когда за езду в нетрезвом виде на электросамокате человека лишали водительских прав.

— Получается, если у тебя нет прав, то лишать тебя нечего. Хоть пьяный на самокат вставай. А если есть права – пострадаешь, — говорит Холодов.

Не владеть, а пользоваться

Развитие кик-шеринга важно для города не только потому, что речь идет об электронном, а значит, экологичном транспорте. Шеринг, прокат – это в целом хорошо.

К примеру, прокатные автомобили позволяют сократить количество машин, которые передвигаются в городе, таким образом, мы частично решаем проблему пробок, увеличиваем среднюю скорость передвижения.

Шеринговые самокаты – не надо покупать, не думать, где их хранить. Но для того, чтобы использовать самокат, взятый напрокат, в качестве средства передвижения, парковки с ними должны располагаться в шаговой доступности. Во Владимире их сейчас недостаточно.

Не исключено, что владимирский кикшеринг ждет судьба местных таксопарков. «Тройка», «РЕАЛ», «41» и остальных перевозчиков практически уничтожил пришедший в регион крупный игрок. Все пересели на «Яндекс» и забыли, что когда-то такси нужно было вызывать по телефону.

Как только федеральная кикшеринговая фирма сочтет наш рынок перспективным, «Lucky Bike» и «Busy Fly», скорее всего, места на рынке не останется, хотя директор владимирского велошеринга так не считает.

— Крупному оператору типа «Яндекса» на данный момент нет смысла заходить во Владимир. У нас на двоих 500 единиц техники. Мы полностью обеспечим потребности рынка и в следующем году тоже, — говорит директор «Lucky Bike» Егор Даниленко.

Шеринговые автомобили во Владимире тоже вряд ли появятся в ближайшее время. Артем Черней говорит, что слышал от знакомых из урбанистической тусовки, что крупные сервисы по прокату автомобилей постоянно проводят замеры рынка и пока не видят смысла открываться во Владимире.

— Пока администрация не вводит ограничений или запретов на использование личного автомобиля, то каршерингу здесь не очень интересно. Это будет работать только тогда, когда у нас появятся платные парковки, когда администрация запретит парковаться на газонах, когда они начнут исполнять те законы, которые существуют, — объясняет Черней.

А что касается электросамокатов, то их будет все больше и больше. Первый сезон работы кик-шеринга во Владимире показал, что СИМ – перспективный вид транспортного средства, которое постепенно перестает быть просто развлечением. Мы все с нетерпением ждем следующего самокатного сезона, улучшения инфраструктуры, развития безбарьерной среды и адекватного регулирования. А закончить хотелось бы предложением Артема Чернея.

— Город Владимир мог бы подать хороший пример всем областным центрам, не сопротивляясь всем современным трендам, а наоборот. Почему бы властям города не заявить, что Владимир хочет стать самокатной столицей центра России? Это был бы отличный инфоповод, который перенес бы наш город в федеральную повестку. В конце концов, почему все конференции и съезды проводят только в Москве? Под это и финансирование на развитие инфраструктуры можно получить.