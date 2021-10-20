Владимир Путин поддержал предложение объявить нерабочие дни из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением для работников заработной платы. Об этом глава государства сообщил на экстренном совещании с правительством.

— Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября, — сказал Владимир Путин, обращаясь к коллегам из правительства.

Глава государства также отметил, что нужно учитывать, что в каждом субъекте РФ ситуация с распространением COVID-19 складывается по-разному, имеет свою динамику и тенденцию. Поэтому там, где наблюдается сложная эпидситуация, стоит раньше ввести нерабочие дни, с 23 октября.

Бизнес, который понесет нагрузку из-за введения нерабочих дней, обещают поддержать. Правительство готовит соответствующие решения.

При необходимости регионы могут вводить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября.

Сбить пик волны

С предложением о введении нерабочих дней из-за всплеска заболеваемости COVID-19 обратилась к главе государства вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин назвал такие меры необходимыми. Глава правительства обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в России растет, и сейчас важно сдержать распространение инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность подобных мер, заметил он.

—За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Ситуация с распространением коронавируса во Владимирской области остаётся тревожной. Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом приблизился к 300. За минувшие сутки выявлено 297 случаев. Это новый максимум за все четыре волны пандемии. Выздоровели за сутки 70 пациентов. Это в три раза меньше, чем число новых заболевших.