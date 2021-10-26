В нерабочие дни церкви и монастыри Владимирской области будут открыты

Храмы и монастыри Владимирской епархии с 1 по 7 ноября будут работать в обычном режиме. Тем не менее, прихожанам рекомендовано по возможности оставаться дома. Тем же, кто придёт, придётся учитывать особенности службы в пандемию. Вот уже второй год все таинства и обряды проходят с соблюдением профилактических мер — социальной дистанции и масочного режима.

Обращение митрополита

Владыка выступил с обращением к православным Владимирской области. Он призвал прихожан соблюдать осторожность.

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:

В эти дни в храмах будут продолжаться Богослужения, как обычно, храмы будут открыты для посещения.

Год назад Священный Синод и Святейший Патриарх прислали нам инструкцию, как в дни болезни проводить богослужения в храмах. И мы стараемся все эти инструкции выполнять, карантинные меры предпринимать, чтобы наши прихожане не заразились во время Богослужений.

И мы призываем, кто имеет возможность не посещать в эти дни храм, — не посещать. Мы стараемся по телевидению показывать богослужения, две у нас программы выходит. Больших праздников у нас не будет. Надо всё с упованием на волю Божию принять.

Особенности службы

Антиковидная инструкция для всех священнослужителей была опубликована ещё в марте прошлого года на сайте Московского Патриархата. Согласно этим правилам, например, причастникам стоит воздерживаться от лобзания Чаши. А после вкушения Святых Даров брать только индивидуальную «запивку» — по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде.

Для раздачи антидора используются одноразовые гигиенические перчатки. А самим батюшкам рекомендуется воздерживаться «от преподания руки для целования».

Сейчас во многих православных храмах при входе висят плакаты, напоминающие о соблюдении масочного режима. Если прихожанин забыл средства индивидуальной защиты, в церковной лавке ему могут пожертвовать маску.

На полу Богородице-Рождественского монастыря уже давно нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Во владимирской Сретенской церкви установлено сразу несколько санитайзеров для рук. А иконы после прикладывания здесь регулярно протирают дезинфицирующим средствами. Всегда под рукой хлоргесидин.

QR-код не спросят

В нерабочие дни вход в церкви и монастыри Владимирской области будет открыт для всех желающих. QR-код, справку о прививке или ПЦР-тест с вас не спросят. Но всем недомогающим или с хроническими болезнями лучше остаться дома, советуют священнослужители.

— Конечно, домашнее пребывание тяготит, но болезнь коварная пришла в наше общество. И конечно, мы должны соблюдать правила жизни в таких условиях, — подчеркнул владыка. — Мы надеемся на силу нашей медицины. У нас в стране хорошо поставлено здравоохранение. Конечно, не всегда хватает лекарств, больничных коек, персонала. Но это общенациональная беда, и мы все вместе не должны поддаваться панике и страху. И, как верующие люди должны понимать, что всё земной жизнью не кончается.

Обычно храмы Владимирской епархии открыты с 7.30 до 19 часов вечера. Крестят, венчают, отпевают в церквях и в будние дни. Но многолюдно там становится, как правило, во время субботней и воскресной литургии.