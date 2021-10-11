В лесу под Камешково обнаружили гигантский геоглиф из деревьев

Огромную надпись «ЛЕНИН 100 ЛЕТ» нашли в лесах Камешковского района. Геоглиф состоит из деревьев разных пород. Увидеть послание из прошлого можно с высоты. Буквы читаются только осенью, когда часть деревьев желтеет, а другая нет.

Высадка деревьев в форме надписи, как правило, приуроченная к какой-либо знаменательной дате, широко практиковалась в СССР. Несмотря на массовый характер мероприятий, до 2000-х годов об этих надписях обычно знали только местные жители.

Видно со спутника

Широкую известность надписи из деревьев приобрели с развитием Интернета и появлением в свободном доступе спутниковых фотографий высокого разрешения, на которых многие из этих надписей хорошо различимы. Википедия делит такие геоглифы на три вида: посвященные Ленину, СССР и Дню Победы.

Гигантское послание во Владимирской области обнаружил и поделился находкой у себя на странице директор владимирской компании «Реарт» Илья Андреев. Надпись «ЛЕНИН 100 ЛЕТ» выполнена лиственными деревьями по хвойным и хорошо различима осенью.

— Яндекс и Google показывают летние снимки. Но у Google можно выбрать снимки и в другие времена года. Вот их я и изучал. И случайно увидел что-то похожее на цифры 100. Стал рассматривать это место пристальней и вдруг понял, что там есть ещё и буквы, — рассказал он «Призыву».

Вначале Илья решил, что это какой-то технологический объект, но вскоре убедился, что это надпись, «выложенная» деревьями. Дождавшись осени, Илья поехал туда сам и снял картину с квадрокоптера.

История леса

Лес с геоглифом в 1968 году высадил помощник лесничего Пенкинского лесничества Владимирского лесокомбината Анатолий Каширский (1940-2009). С 1992 года и вплоть до самой смерти он руководил Ковровским лесхозом. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

— Когда я снимал лес с дрона, то на опушке обнаружил памятный знак, где написано, кто и когда этот лес посадил, — поделился Илья Андреев с «Призывом».

Там же сказано, что площадь посадки составляет 32 гектара. Находится геоглиф в Камешковском районе между деревнями Хохлово и Близнино. Поворот на Камешково. Мимо этого леса проходит трасса Хохлово — Камешково — Ручей, по которой жители Владимирской области ездят, например, из Коврова во Владимир. Координаты места — 56°12′47″ с. ш. 40°45′44″ в. д.

— Мы, конечно, знали, что у нас есть эта надпись, но откуда она там взялась, без понятия. Возможно, все, кто знал эту историю, здесь уже не работают, — рассказали «Призыву» представители Камешковского лесничества, в ведении которого находится территория.

Надписи из деревьев, посвящённые В.И. Ленину, создавались на территории СССР в разное время. Большинство сохранившихся геоглифов созданы около 1970 года в связи с его столетним юбилеем. Похожая на владимирскую надпись есть в Нижегородской области. Это надпись «100 — ЛЕНИНУ» в Ветлужском районе.

Справка. Геоглиф — нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха.