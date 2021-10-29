В Александрове горело здание медицинского колледжа

Спасатели ликвидировали возгорание в здании медицинского колледжа в Александрове. Пожар на улице Советской произошел сегодня рано утром. Сообщение в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 08.13.

Горел первый этаж

На место по повышенному номеру вызова поспешили пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что возгорание произошло на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Существовала угроза перехода огня на второй этаж. К счастью, на момент происшествия в здании никого не было.

— Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров, не дав огню распространиться на всё здание. От огня пострадала внутренняя отделка одного из кабинетов и коридора, а также часть перекрытий между первым и цокольным этажами, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины выясняют

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Сейчас это устанавливают дознаватели. В ликвидации последствий пожара принимали участие 25 человек и 9 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар произошел минувшим вечером в Судогодском районе. Сгорели частный дом и пристройка в деревне Улыбышево. Когда пожарные были на месте, строения были полностью охвачены огнем. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.