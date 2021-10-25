Уроженка Гусь-Хрустального блистательно выступила в Большом театре

На сцене Большого театра блистательно выступила уроженка Гусь-Хрустального Зоя Церерина. Она исполнила главную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска». До этого наша землячка демонстрировала свой талант на крупнейших площадках Европы. В Большом театре она дебютировала в прошлом году, а партия Тоски — очередная ступень в её артистической карьере.

Детство и карьера

Азы музыкального искусства будущая оперная дива познавала в детской школе искусств им. М.А. Балакирева города Гусь-Хрустального. Её она окончила в 1986 году. Потом была учёба на отделении хорового дирижирования Владимирского музыкального училища, но исполнению a cappella Зоя Церерина вскоре предпочла солирование.

Преподаватели музучилища услышали в Зое Церериной потенциальный оперный голос.

И она поступила в Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки, окончила её и сделала стремительную карьеру. На её счету — победы в международных конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Вероне, Дрездене.

— Сегодня Зоя Церерина — оперная певица с мировым именем. Она исполняла такие известные партии, как Лиза в «Пиковой даме» П. Чайковского в театре Сан-Карло в Неаполе; Тоска в опере «Тоска» Дж. Пуччини в Большом театре Варшавы; Иноземная Княжна в опере «Русалка» А. Дворжака с Немецким симфоническим оркестром Берлина на Глайндборнском оперном фестивале, – с гордостью за землячку сообщил муниципальный сайт Гусь-Хрустального.

Обладательница мощного драматического сопрано, она солировала в Государственном камерном музыкальном театре «Санкт-Петербургъ Опера», а сейчас служит в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Новая «Тоска»

Далеко не все жители Владимирской области бывали в Большом театре. И далеко не каждый гусевчанин посетит Новую сцену главного театра страны, чтобы насладиться голосовым диапазоном славной уроженки своего города. Но тем и хороши знаменитые люди, что гордиться ими и чувствовать свою сопричастность их таланту можно даже на расстоянии. Хотя театры, конечно, лучше посещать лично.

Опера «Тоска» — великая история любви и предательства.

Для тех, кто поедет в Большой, и для тех, кто пока этого не сделает по различным причинам, сообщаем, что новая постановка «Тоски» — уникальная. Её сотворил режиссёр Стефано Пода, итальянец. Спектакль заменил в репертуаре Большого театра старинную «Тоску» в версии Бориса Покровского.

Не все критики благосклонно оценили новую постановку.

— Когда новая зрелищность оборачивается дорогостоящей мешаниной неумных претензий и дурного вкуса, пыльно-картонные виды Рима стремительно перестают казаться самой страшной вещью на свете, — язвительно написал искусствовед и музыкальный критик Сергей Ходнев в издании «Коммерсант».

Но, во-первых, это субъективное восприятие Ходнева. Во-вторых, человек, не являющийся заядлым театралом, причём театралом по части оперы, может кое-какие тонкости упустить или быть снисходительным. А в-третьих, претензии критика затрагивают преимущественно режиссуру, а не солирование нашей землячки, которая вышла на сцену через полгода после того, как состоялась премьера и искусствовед Ходнев родил свою статью.