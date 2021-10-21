Уникальная книга по святыням Ковровской земли вышла в свет

Вышла в свет уникальная книга «Родной земли святыни». Там собраны материалы по всем православным храмам Ковровского края — даже тем, что были уничтожены после революции. Есть информация и о священниках, служивших в ковровских приходах. Авторы книги — супруги Элла и Николай Фроловы, учёные, краеведы, писатели. Вчера они провели презентацию.

Фундаментальный труд

Ни в одном другом районе такого издания, пожалуй, нет. Его достоинство — документальность и полнота изложения, богатый иллюстративный ряд, уникальность источников. Авторы работали с архивами, выезжали на места, общались с потомками священнослужителей.

Всего за свою жизнь Элла и Николай Фроловы выпустили 86 или 87 книг — сами иногда сбиваются со счёта. Но этот труд — фундаментальный. В него вошли сведения, по крупицам собранные в течение четверти века!

— Работа краеведа сродни работе следователя, — признался Николай Фролов. — Сначала ничего нет, но постепенно ты находишь факты, которые, в конце концов, складываются воедино и дают подлинную картину происходившего.

В новой книге история более чем сорока храмов. До наших дней в том или ином виде сохранились 33. Из них восстановлены, и то не полностью, десять-двенадцать. Старые дореволюционные снимки позволяют увидеть, какими были храмы в период расцвета — до гонений на веру.

Заказчик книги — администрация Ковровского района.

Есть фотографии священников, их родных и просто прихожан. Какие-то кадры сделаны в конце XIX века, какие-то — в начале или середине XX в. Упомянуты и благотворители, на чьи средства строились храмы или восстанавливались уже в наше время.

— Данных много, мы собирали их многие годы, и, несомненно, будут находить всё новые и новые сведения, — говорит Элла Фролова, соавтор и директор Ковровского районного историко-краеведческого музея. — Но мы решили остановиться, издать то, что есть, и этот труд будет основой для тех исследователей, которые придут после нас.

Представление книги

Презентация состоялась в музее «Усадьба двух генералов» села Павловское. Этому селу повезло — местный Воскресенский храм активно восстанавливается, там идут службы. А созданный совершенно недавно музей стал точкой притяжения для ковровчан и туристов из области и других регионов. Приезжают даже из-за рубежа, причём потомки героев книг, написанных четой Фроловых. Это закономерно. Родина — место особое, а храм — её сердце.

— Для наших предков жизнь начиналась с крещения в приходской церкви, там же человек венчался, и там же его отпевали, подводя итог его жизненного пути, — сказал на презентации глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.

Он обещал, что книгу непременно отправят в школы района. Дети должны любить свою землю, и знания о её истории надо пропагандировать и хранить.

— История государства — это история церкви, — подтвердил благочинный церквей Ковровского района, протоиерей Игорь Любченко. — Всё, что происходило с Отечеством, отражалось на ней. И эта книга станет уроком будущим поколениям, чтобы они не наступали на грабли, на которые наступили предыдущие поколения.

До 1990 года в Ковровском районе действовал только один храм — в селе Большие Всегодичи.

На презентацию приехали гости из соседних районов — Камешковского и Вязниковского. Само собой, говорили о том, что хорошо бы создать книгу и по их территориям. Вот только с авторами — проблема.

— Раньше в каждом районе – Ковровском, Вязниковском, Камешковском — были свои краеведы — серьёзные, грамотные, увлечённые люди. Но они уже ушли из жизни, а новых нет, — посетовал Николай Фролов. — В 1990-е я считался в Коврове молодым краеведом. Я и сейчас остаюсь самым молодым, хотя мне уже за пятьдесят – просто никто не пришёл на смену. И это очень большая проблема: пройдёт ещё десяток-другой лет, и глубоко заниматься изучением истории родного края будет просто некому!

Действовать вместе

Между тем краеведение — направление перспективное, далеко не всё ещё изучено и известно. Сейчас, говорит Николай Фролов, работая в Госархиве Владимирской области, зачастую имеешь дело с документами, которые не открывались веками! Это — настоящий кладезь для исследователей.

— У нас хранится 1 миллион 650 тысяч дел, — подтвердила директор госархива Наталья Максимова. — А каждое из них — это документ от одного листочка до томов в полметра толщиной.

Так что только в Государственном архиве Владимирской области материалов — не на один десяток лет работы для многих краеведов. Однако «многих», увы, нет.

Но есть заинтересованность в их работе — это тоже важно. Ведь книгу-то издали по заказу администрации района. И практически все участники презентации — работники соцсферы, журналисты, священники, депутаты, чиновники, руководители организаций (в Павловском, например, сильное сельхозпредприятие, которым руководит Владимир Емелин) — говорили о своей готовности, так или иначе, участвовать в воспитании патриотических чувств молодёжи.

Тираж книги — 1000 экземпляров. Хватит для всех школ и библиотек Ковровского района. Но главное, чтобы её читали, изучали, запоминали, чтобы она тоже формировала мировоззрение юных жителей Ковровского края. Тогда можно сказать, что этот труд жизни Эллы и Николая Фроловых стал и частью жизни их земляков.