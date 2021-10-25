Улицу Братьев Бесединых благоустраивают в Гороховце

В Гороховце благоустраивают одну из центральных улиц — Братьев Бесединых. Сейчас работы проходят в сквере: монтируют освещение, устанавливают новые скамейки. Проектом предусмотрено и озеленение: обустройство цветников, газонов, высадка декоративных кустарников. Планируется также построить пешеходные дорожки из цветной брусчатки. Работы должны завершиться в начале 2022 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

Братья Беседины

Улица Братьев Бесединых входит в историческую часть Гороховца и выступает частью туристических маршрутов. Там расположен сквер имени братьев и памятник Герою Советского Союза Александру Васильевичу Беседину. В шаговой доступности − две общеобразовательные школы.

Семья Бесединых внесла свой вклад в Великую Победу. Братьев Бесединых было шестеро. Все они воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Домой вернулся только один − Николай. В 1943 году смертью героя погиб под Сталинградом Владимир, потом Фёдор, 21 сентября 1944-го не стало Петра, а 28 декабря оборвалась жизнь Александра. Не вернулся с войны и Константин. В честь братьев назвали одну из центральных улиц города.

Выбрали жители

В ходе голосования по благоустройству общественных пространств в 2020 году из предложенных вариантов гороховчане отдали наибольшее количество голосов именно за улицу Братьев Бесединых.

— В этом году в ходе общероссийского голосования на единой общероссийской платформе za.gorodsreda.ru жители города выбрали вариант проекта благоустройства сквера и улицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — поясняет пресс-служба областной администрации.

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Голосования за благоустройство общественных пространств проводятся в регионе не первый год. В этом году во Владимирской области работы проходили на 44 территориях. Созданы новые общественные пространства для отдыха и развлечений жителей. В Муроме, например, реконструировали одно из знаковых мест города. Это смотровая площадка в Окском парке.

Ранее «Призыв» сообщал, что началось благоустройство сквера у Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ) во Владимире, ранее анонсированное мэрией. Сейчас завершается демонтаж старых тротуарных плит. Рабочие уже приступили к обустройству аллей и площадок для будущего детско-спортивного городка.