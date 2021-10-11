Циклоны принесут во Владимирскую область похолодание и дожди

Период золотой осени во Владимирской области подходит к концу. Погода на наступившей неделе резко испортится. Свое влияние начнут оказывать циклоны. Осень покажет свою обратную сторону, сообщает центр погоды «Фобос».

Золотая осень до среды

Золотая осень, которая в минувшие выходные вышла на пик, продлится до вторника включительно. В дневные часы, несмотря на облачность, воздух ещё будет прогреваться до +13 градусов, дальше ситуация начнет меняться.

— В среду с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным «пирогом», станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью не ниже +4…+6 градусов, днём с трудом до +10 градусов, — пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Самыми дождливыми днями на этой неделе обещают стать четверг и пятница. За двое суток может пролиться до 20 мм осадков, или около одной трети месячного объёма.

Дневная температура вернётся в свое климатическое русло и составит +5…+10 градусов.

До «белых мух» недалеко

Метеоролог также отметил, что изменение погоды, пусть и в худшую сторону, даст свои плюсы. Показания барометров вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей, и уровень загрязнения атмосферы уменьшится. Благодаря этому метеозависимые люди почувствуют себя лучше. Отметим, что на прошлой неделе атмосферное давление било рекорды и доставляло им немало хлопот.

Во второй половине октября значимых всплесков тепла и холода не ожидается, и температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме. В среднем это -2…+3 градуса ночью и +4…+9 градусов днем. Что же касается осадков, то их общее количество увеличится до 120% от положенного, тем самым будет частично нивелирован образовавшийся дефицит небесной влаги, уточняет центр погоды «Фобос».

По предварительным прогнозам, в период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения и первого мокрого снега. При этом снежный покров пока не ожидается. «Белые мухи» будут таять ещё в воздухе и носить исключительно локальный и скоротечный характер. О погоде на предстоящую зиму синоптики пока говорят осторожно: температура ожидается около или выше нормы.