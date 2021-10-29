Церковь с двумя алтарями, исцеляющие ключи и другие чудеса обители в Санино

Этим тяжелым старинным ключам более 200 лет. Они до сих пор отмыкают массивные двери одной из церквей Свято-Никольского монастыря в селе Санино. Но это не единственная их функция.

Ключи — олицетворение силы духа хранительницы местных храмов, монахини Ангелины Семеновой. После революции, во времена гонений на веру, она закопала ключи от Никольского храма в лесу, чтобы уберечь старинные иконы, драгоценные ризы и другое церковное имущество от разграбления. За этот поступок монахиня была арестована и 17 лет провела в лагерях. После освобождения до конца своих дней жила в Санино, где и скончалась в возрасте 70 лет. Похоронили Ангелину на местном кладбище рядом с храмами, которые она столь бесстрашно защищала. Об этом свидетельствует надпись на могиле монахини: «За Христа в заточении лютые страдания и скорби претерпевшая».

А вот слава о необычных «санинских ключах» давно перешагнула границы Владимирской области. Увидеть их едут из разных городов России. Блестят ключи потому, что их отполировали тысячи людских рук, желающих прикоснуться к святыне. Дают их всем, кто попросит. Говорят, помогает Господь через ключи страждущим в сложных жизненных ситуациях, исцеляет от недугов, оказывает духовную поддержку, укрепляет веру.

Какие еще чудесные святыни хранятся в монастыре, правда ли, что у Никольского храма два алтаря, что записывают в журнале чудес, кто отлил золотого голубка к чудотворной иконе «Отечество» и почему в монастыре повсюду изображения ветхозаветного Саваофа, рассказывает гид по Суздальской земле Денис Лапин.

В программе:

0:28 — об основании монастыря;

0:55 — о селе Санино и речке Уечке;

1:27 — о том, что санинские крестьяне с льняным маслом делали;

2:01 — о двух алтарях Никольского храма, наличниках и шатровой колокольне;

3:28 — о чудотворных ключах и подвиге монахини Ангелины;

5:08 — Спаситель и Христос в темнице, чем интересны старинные полихромные фигуры Никольского храма;

6:23 — о самовосстанавливающихся росписях;

8:01 — откуда в сельском храме символы царской власти;

9:39 — поднимаем старинное паникадило;

9:54 — изучаем старинные церковные документы;

13.05 — иконы, которые пожертвовали храму местные крестьяне;

13:18 — о чудотворной иконе «Утоли моя печали»;

13:50 — чем интересна икона «Отечество» и кто отлил для нее золотой голубок;

13:58 — Саваоф и его изображения;

15:35 — прогулялись до святого источника.

Селение на Уечке

Село Санино – бывшая вотчина суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Находится оно в 30 верстах от Владимира и в 15 – от Суздаля. По сведениям из «Статистического описания церквей и приходов Владимирской епархии» В. Березина, селение стоит на речке Чечке, которую сегодня называют Уечка, а самая старая грамота, выданная Иваном III (Великим) на населенный пункт, относится к 1462 году.

Санинские крестьяне занимались интересным промыслом – делали льняное масло, которое в старину использовалось повсеместно: его употребляли в пищу, им красили крыши и даже обрабатывали дерево.

Юбилей обители

Удивительно, что в совсем небольшом селе на месте деревянной церкви в XVIII-XIX веках было построено сразу две каменные: Святителя Николая и Покровская. Обе церкви сохранились до наших дней и весьма интересны. Они-то и составили храмовый комплекс Свято-Никольской женской обители, которая была основана в Санино не так давно — в октябре 2001 года. Недавно монастырь отметил свой 20-летний юбилей.

С благословения митрополита Евлогия инициатором создания монастыря выступил духовник Боголюбовского женского монастыря архимандрит Петр Кучер (ныне покойный), он лично обустраивал новую обитель, положив на это много сил. Тогда из Боголюбово в Санино прибыли и первые насельницы во главе с матушкой Ириной. Сегодня в Свято-Никольской обители живут 10 сестер, есть монастырское хозяйство, можно купить натуральную молочную продукцию.

Храм с двумя алтарями

Время постройки Никольского храма в Санино неизвестно (об этом черпаем сведения у того же В. Березина). Большинство исследователей относят постройку к XVIII столетию. И лишь резные наличники вроде бы отсылают нас к более раннему периоду – веку XVII, когда этот элемент декора был популярен, это яркая черта стиля русского узорочья. Однако в суздальских землях храмы с такими наличниками строили и позже. Так что вопрос о датировке остается открытым.

Настоящей архитектурной редкостью является наличие с восточной стороны постройки сразу двух абсид. Это два алтаря. Да, в церкви сразу два главных престола: Святителя Николая и Богоявления. Примечательно, что в старых документах, которые сберегли в обители, храм называют не Никольским, а Богоявленским. Сейчас за ним закрепилось первое название.

Наличие двух главных престолов – явление редкое. И встретить подобную постройку – большая удача, они мало где сохранились. Самая же старая на территории России церковь с двумя алтарями находится в Ивангороде. И это тоже храм Святителя Николая (XV век).

Шатер дает звуковой резонанс

Интересна и шатровая колокольня – сооружение, довольно распространенное в суздальских землях. По мнению Дениса Лапина, шатер имеет вполне определенные функции: отверстия в куполе выполняют роль резонатора, который усиливает выход звука, раскладывая его на регистры и направляя параллельно земле. Таким образом, колокольный звон долго не теряет своей мощи и распространяется на значительное расстояние.

Христос в темнице

При входе в Никольский/Богоявленский храм вас встречает не огромное пространство до алтаря, как это обычно бывает в церквях, а полихромная фигура Спасителя. Таких скульптур здесь две. В одном из темных уголков расположен так называемый Христос в темнице.

— Такие фигуры – старая традиция. Их всегда любили в провинциальных, сельских храмах. Особенно одухотворенно эта композиция выглядит во время вечерних богослужений, когда мерцающий свет лампады придает фигуре Спасителя особенную живость, — поясняет Денис Лапин.

Оживающие росписи

Еще одно чудо Никольского храма – это росписи XIX столетия, которые восстанавливаются сами. Без реставрации. Об этом свидетельствуют и сестры, и паломники. Интересно, что в отдельных местах под рисунком проступают более ранние изображения, датировать которые сложно.

Журнал чудес

С обителью в Санино связано немало чудес. Про ключи мы уже рассказали, но есть в Покровском храме, который был освящен в 1825 году как раз на праздник Покрова Богородицы, еще и чудотворные иконы «Отечество» и «Утоли моя печали», поклониться которым приезжают тысячи верующих. Паломники привозят драгоценные дары: иконы увешаны кольцами, крестиками, цепочками. А под образами можно оставить записку с обращением к Богу.

В монастыре говорят, что помощь приходит многим и достаточно быстро. Часто те, кто оставил здесь свои просьбы, возвращаются и рассказывают о разрешении сложной ситуации. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в так называемом «журнале чудес».

— Люди сами возвращаются и рассказывают о том, что Господь им помог, благодарят, делают записи. Это и истории исцеления, и обретения работы, и рождения ребенка. У каждого свое. Мы не спрашиваем, прихожане с нами сами делятся, — замечают сестры.

Золотой голубок и Бог Саваоф

Особого внимания заслуживает одна из чудотворных икон Покровского храма – икона «Отечество». На ней — ветхозаветный Саваоф (Бог-Отец) с младенцем Иисусом на руках. Изображение очень редкое: сразу замечаешь, что здесь нет традиционного для триединства Святого Духа, который обычно воплощается в образе голубя.

Отсутствующего голубя сделали из подношений верующих. Отлили из чистого золота. И теперь он заслуженно венчает редкую композицию. Икона «Отечество», по свидетельствам верующих, помогает бездетным семьям обрести счастье родительства.

Примечательно, что изображение Бога Саваофа присутствует в обоих храмах обители повсюду: на стенах, на иконах, в куполе. Ветхозаветного Бога-Отца особенно почитают на суздальской земле.

— Изображать ветхозаветного Бога Саваофа, который представал в образе седовласого старца, запретили на Большом Соборе 1666-1667 года. Запрет объясняли так: никто не знает, как выглядит Бог. Однако в народе Саваоф любим и почитаем. Особенно часто Его образ можно увидеть в сельских храмах. Интересно, что в Покровской церкви в Санино из трех икон в кованых окладах две посвящены Богу-Отцу. И это показательно, — поясняет Денис Лапин.

Вот такое чудесное место мы открыли на карте Владимирской области. Приехать сюда обязательно стоит, чтобы увидеть своими глазами святыни обители и, если есть желание, попросить у них духовной поддержки. А можно просто погулять, подышать свежим воздухом, насладиться живописным сельским пейзажем, послушать тишину и набрать освященной воды в источнике, который расположен рядом с обителью.

Как добраться: