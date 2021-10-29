Денис Лапин в Санино

Церковь с двумя алтарями, исцеляющие ключи и другие чудеса обители в Санино

Денис Лапин приглашает в Свято-Никольский монастырь

Этим тяжелым старинным ключам более 200 лет. Они до сих пор отмыкают массивные двери одной из церквей Свято-Никольского монастыря в селе Санино. Но это не единственная их функция.

Старинные ключи от Никольского храма в Санино

Старинные ключи от Никольского храма в Санино

Ключи — олицетворение силы духа хранительницы местных храмов, монахини Ангелины Семеновой. После революции, во времена гонений на веру, она закопала ключи от Никольского храма в лесу, чтобы уберечь старинные иконы, драгоценные ризы и другое церковное имущество от разграбления. За этот поступок монахиня была арестована и 17 лет провела в лагерях.  После освобождения до конца своих дней жила в Санино, где и скончалась в возрасте 70 лет. Похоронили Ангелину на местном кладбище рядом с храмами, которые она столь бесстрашно защищала. Об этом свидетельствует надпись на могиле монахини: «За Христа в заточении лютые страдания и скорби претерпевшая».

Могила монахини Ангелины

Могила монахини Ангелины

А вот слава о необычных «санинских ключах» давно перешагнула границы Владимирской области. Увидеть их едут из разных городов России. Блестят ключи потому, что их отполировали тысячи людских рук, желающих прикоснуться к святыне. Дают их всем, кто попросит. Говорят, помогает Господь через ключи страждущим в сложных жизненных ситуациях, исцеляет от недугов, оказывает духовную поддержку, укрепляет веру.

Какие еще чудесные святыни хранятся в монастыре, правда ли, что у Никольского храма два алтаря, что записывают в журнале чудес, кто отлил золотого голубка к чудотворной иконе «Отечество» и почему в монастыре повсюду изображения ветхозаветного Саваофа, рассказывает гид по Суздальской земле Денис Лапин.

В программе: 

  • 0:28 — об основании монастыря; 
  • 0:55 — о селе Санино и речке Уечке; 
  • 1:27 — о том, что санинские крестьяне с льняным маслом делали; 
  • 2:01 — о двух алтарях Никольского храма, наличниках и шатровой колокольне;
  •  3:28 — о чудотворных ключах и подвиге монахини Ангелины; 
  • 5:08 — Спаситель и Христос в темнице, чем интересны старинные полихромные фигуры Никольского храма;
  • 6:23 — о самовосстанавливающихся росписях; 
  • 8:01 — откуда в сельском храме символы царской власти;
  • 9:39 — поднимаем старинное паникадило; 
  • 9:54 — изучаем старинные церковные документы; 
  • 13.05 — иконы, которые пожертвовали храму местные крестьяне; 
  • 13:18 — о чудотворной иконе «Утоли моя печали»;
  • 13:50 — чем интересна икона «Отечество» и кто отлил для нее золотой голубок;
  • 13:58 — Саваоф и его изображения; 
  • 15:35 — прогулялись до святого источника. 

Селение на Уечке

Село Санино – бывшая вотчина суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Находится оно в 30 верстах от Владимира и в 15 – от Суздаля. По сведениям из «Статистического описания церквей и приходов Владимирской епархии» В. Березина, селение стоит на речке Чечке, которую сегодня называют Уечка, а самая старая грамота, выданная Иваном III (Великим) на населенный пункт, относится к 1462 году.

Санинские крестьяне занимались интересным промыслом – делали льняное масло, которое в старину использовалось повсеместно: его употребляли в пищу, им красили крыши и даже обрабатывали дерево.

Село Санино

Село Санино

Юбилей обители

Удивительно, что в совсем небольшом селе на месте деревянной церкви в XVIII-XIX веках было построено сразу две каменные: Святителя Николая и Покровская. Обе церкви сохранились до наших дней и весьма интересны. Они-то и составили храмовый комплекс Свято-Никольской женской обители, которая была основана в Санино не так давно — в октябре 2001 года. Недавно монастырь отметил свой 20-летний юбилей.

Монастырь в Санино отметил свое 20-летие

Монастырь в Санино отметил свое 20-летие

 С благословения митрополита Евлогия инициатором создания монастыря выступил духовник Боголюбовского женского монастыря архимандрит Петр Кучер (ныне покойный), он лично обустраивал новую обитель, положив на это много сил. Тогда из Боголюбово в Санино прибыли и первые насельницы во главе с матушкой Ириной. Сегодня в Свято-Никольской обители живут 10 сестер, есть монастырское хозяйство, можно купить натуральную молочную продукцию.

Петр Кучер

Петр Кучер. Фото: www.vladimir.kp.ru

Храм с двумя алтарями

Время постройки Никольского храма в Санино неизвестно (об этом черпаем сведения у того же В. Березина). Большинство исследователей относят постройку к XVIII столетию. И лишь резные наличники вроде бы отсылают нас к более раннему периоду – веку XVII, когда этот элемент декора был популярен, это яркая черта стиля русского узорочья. Однако в суздальских землях храмы с такими наличниками строили и позже. Так что вопрос о датировке остается открытым.

Никольский храм в Санино

Никольский храм в Санино

Настоящей архитектурной редкостью является наличие с восточной стороны постройки сразу двух абсид. Это два алтаря. Да, в церкви сразу два главных престола: Святителя Николая и Богоявления. Примечательно, что в старых документах, которые сберегли в обители, храм называют не Никольским, а Богоявленским. Сейчас за ним закрепилось первое название.

Храм с двумя алтарями - большая редкость

Храм с двумя алтарями — большая редкость

Наличие двух главных престолов – явление редкое. И встретить подобную постройку – большая удача, они мало где сохранились. Самая же старая на территории России церковь с двумя алтарями находится в Ивангороде. И это тоже храм Святителя Николая (XV век).

Никольская церковь в Ивангороде. Фото: globus.aquaviva.ru

Шатер дает звуковой резонанс

Интересна и шатровая колокольня – сооружение, довольно распространенное в суздальских землях. По мнению Дениса Лапина, шатер имеет вполне определенные функции: отверстия в куполе выполняют роль резонатора, который усиливает выход звука, раскладывая его на регистры и направляя параллельно земле. Таким образом, колокольный звон долго не теряет своей мощи и распространяется на значительное расстояние.

Шатровая колокольня в Санино

Шатровая колокольня в Санино

Христос в темнице

При входе в Никольский/Богоявленский храм вас встречает не огромное пространство до алтаря, как это обычно бывает в церквях, а полихромная фигура Спасителя. Таких скульптур здесь две. В одном из темных уголков расположен так называемый Христос в темнице.

— Такие фигуры – старая традиция. Их всегда любили в провинциальных, сельских храмах. Особенно одухотворенно эта композиция выглядит во время вечерних богослужений, когда мерцающий свет лампады придает фигуре Спасителя особенную живость, — поясняет Денис Лапин.

Скульптура "Христос в темнице"

Скульптура «Христос в темнице»

Оживающие росписи

Еще одно чудо Никольского храма – это росписи XIX столетия, которые восстанавливаются сами. Без реставрации. Об этом свидетельствуют и сестры, и паломники. Интересно, что в отдельных местах под рисунком проступают более ранние изображения, датировать которые сложно.

Росписи в Никольском храме

Росписи в Никольском храме

Журнал чудес

С обителью в Санино связано немало чудес. Про ключи мы уже рассказали, но есть в Покровском храме, который был освящен в 1825 году как раз на праздник Покрова Богородицы, еще и чудотворные иконы «Отечество» и «Утоли моя печали», поклониться которым приезжают тысячи верующих. Паломники привозят драгоценные дары: иконы увешаны кольцами, крестиками, цепочками. А под образами можно оставить записку с обращением к Богу.

Чудотворная икона «Утоли моя печали»

Чудотворная икона «Утоли моя печали»

В монастыре говорят, что помощь приходит многим и достаточно быстро. Часто те, кто оставил здесь свои просьбы, возвращаются и рассказывают о разрешении сложной ситуации. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в так называемом «журнале чудес».

— Люди сами возвращаются и рассказывают о том, что Господь им помог, благодарят, делают записи. Это и истории исцеления, и обретения работы, и рождения ребенка. У каждого свое. Мы не спрашиваем, прихожане с нами сами делятся, — замечают сестры.

Покровская церковь в Санино

Покровская церковь в Санино

Золотой голубок и Бог Саваоф

Особого внимания заслуживает одна из чудотворных икон Покровского храма – икона «Отечество». На ней — ветхозаветный Саваоф (Бог-Отец) с младенцем Иисусом на руках. Изображение очень редкое: сразу замечаешь, что здесь нет традиционного для триединства Святого Духа, который обычно воплощается в образе голубя.

Чудотворная икона "Отечество

Чудотворная икона «Отечество»

Отсутствующего голубя сделали из подношений верующих. Отлили из чистого золота. И теперь он заслуженно венчает редкую композицию. Икона «Отечество», по свидетельствам верующих, помогает бездетным семьям обрести счастье родительства.

Голубок, которого отлили из золота на пожертвования прихожан

Голубок, которого отлили из золота на пожертвования прихожан

Примечательно, что изображение Бога Саваофа присутствует в обоих храмах обители повсюду: на стенах, на иконах, в куполе. Ветхозаветного Бога-Отца особенно почитают на суздальской земле.

—  Изображать ветхозаветного Бога Саваофа, который представал в образе седовласого старца, запретили на Большом Соборе 1666-1667 года. Запрет объясняли так: никто не знает, как выглядит Бог. Однако в народе Саваоф любим и почитаем. Особенно часто Его образ можно увидеть в сельских храмах. Интересно, что в Покровской церкви в Санино из трех икон в кованых окладах две посвящены Богу-Отцу. И это показательно, — поясняет Денис Лапин.

Вот такое чудесное место мы открыли на карте Владимирской области. Приехать сюда обязательно стоит, чтобы увидеть своими глазами святыни обители и, если есть желание, попросить у них духовной поддержки. А можно просто погулять, подышать свежим воздухом, насладиться живописным сельским пейзажем, послушать тишину и набрать освященной воды в источнике, который расположен рядом с обителью.

Святой источник в Санино

Святой источник в Санино

 Как добраться:

  • Санино находится в 30 км от Владимира. Следует обогнуть Суздаль по объездной дороге на Иваново и свернуть на Камешково.
  • Начало утренних богослужений по субботам, воскресеньям и в праздничные дни в 8.00, литургия в 8.30. Вечерние службы проходят по субботам и праздникам в 16.00.
  • Воды в источнике может набрать каждый желающий.
  • Старинные ключи можно попросить в Покровском храме у сестер.
  • Могила монахини Ангелины находится с восточной стороны Покровского (зимнего) храма.
  • В монастыре можно купить натуральную молочную продукцию. Телефон настоятельницы (монахини Никоны) — 8 (980) 750 01 67.
  • Сайт монастыря — по ссылке

Фото и видео «Призыва»

Автор:
Ермолина Дарья

Ермолина Дарья

Редактор

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