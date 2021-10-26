Трассу М-7 «Волга» перекроют у Колокши на 40 минут

Завтра, 27 октября, перекроют трассу М-7 в черте Владимирской области. Это произойдёт у поворота на станцию Колокша в Собинском районе. Движение тормознут в 23 часа. Дорога встанет на 40 минут.

Перекрытие произойдёт на 168-м километре федеральной автодороги.

Машинам скажут «стоп» из-за ремонтных работ. Над трассой будут устанавливать рамную П-образную опору. И проезд закроют для безопасности и водителей, и монтажников.

Есть возможность манёвра

Впрочем, это не значит, что длинная вереница машин будет стоять в глухой пробке. Автомобилистам предложили пути объезда:

в сторону Москвы: поворот на Одерихино на 168-м км М-7, далее через Юрино с выходом на 165-й км М-7;

в сторону Нижнего Новгорода: поворот на 156-й км в Лакинске на Собинку, далее через Улыбышево с выходом на 185-й км М-7.

— Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим, — сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

А на «южке» поставят экраны

На южной объездной трассе Владимира, как уже сообщал «Призыв», скоро начнут устанавливать противоослепляющие экраны. Они применяются на многополосных автомобильных дорогах с разделительной полосой, где отсутствует стационарное электрическое освещение.

— Экраны помогают предотвратить ослепление водителей встречным светом фар в ночное время, что повышает безопасность движения и делает поездки более комфортными, — пояснили дорожники.

Конструктивно это щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне.

Экраны сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и неподверженного выгоранию. Эти элементы блокируют свет от фар встречных автомобилей, падающий под углом до 18°.

Установку экранов планируется завершить к декабрю 2021 года. Работы выполняются в рамках целевой программы Росавтодора по повышению безопасности движения на федеральных автодорогах.