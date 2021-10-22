Трасса М-12 помогла археологам найти редкие артефакты во Владимирской области

Археологи исследовали древние поселения у Мурома и Владимира. Три средневековых селища домонгольского периода обнаружили в прошлом году в ходе историко-культурной экспертизы будущей автотрассы М-12 «Москва-Казань». А в нынешнем году там поработали учёные. Найдены сотни артефактов, открывающих любопытные подробности жизни наших предков. Среди находок — могильники, фрагменты книг, домашняя утварь, шпора и предметы для письма, сообщил Институт археологии Российской академии наук (РАН).

В Муромском районе экспедиция исследовала селища Чаадаево 5 и Катышево 1, а под Владимиром — Столбище.

— Раскопки 2021 года впервые дали важные материалы, принципиальные для характеристики сельских поселений домонгольского времени в Волго-Окском регионе: мы увидели, как устроены усадьбы, и собрали обширный материал для изучения культуры Муромской земли как особой исторической области средневековой Руси, незаслуженно остающейся на периферии исследовательского внимания, — рассказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Следы прошлой жизни

Раскопки в трёх селищах вели на большой площади. Это позволило впервые выявить планировочную структуру поселений XII-XIV веков в Волго-Окском междуречье. Хотя у каждого поселения своя история, но в планировке, застройке и материальной культуре прослеживаются общие черты.

Например, везде археологи обнаружили канавки — следы частоколов, окружавших поселения и отдельные усадьбы. На селищах под Муромом нашли следы въезда на поселения — двухметровые разрывы в частокольных канавках, отмеченные крупными столбовыми ямами, где были, видимо, закреплены вереи ворот.

Остатки наземных построек в культурном слое не сохранились. Но там, где находились жилища, археологи увидели ямы с бытовым мусором, пережженными камнями и обмазкой от разрушенных печей.

Ещё на всех трёх поселениях найдены глубокие прямоугольные подполья со следами деревянных конструкций — скорее всего, это следы погребов, которые находились непосредственно под жилищами.

— С внешней стороны ограды муромских селищ, недалеко от въезда в поселение, находились могильники: в Катышево найдено два погребения, в Чаадаево — 46 захоронений в неглубоких грунтовых ямах, образующих четыре ряда, — сообщил сайт Института археологии РАН.

4500 артефактов

Именно так: 4500 предметов нашли учёные в ходе раскопок 2021 года, которые характеризуют особенности хозяйства, быта и культуры муромских и владимирских сел.

Итак, извлекли разнообразные бытовые предметы: ножи, кресала, детали замков, ключи. Нашли орудия труда: шиферные пряслица, шилья, иглы, оселки, фрагменты топоров. Коллекцию находок пополнили металлические украшения костюма и кресты-тельники. Кроме этого, на муромских селищах обнаружили предметы вооружения и воинского снаряжения и ряд статусных вещей, связанных с обиходом социальной элиты, в частности с письменностью.

Самая высокая концентрация находок — на селище Чаадаево 5, основной период жизни которого — XII век.

Как раз первая половина XII века — это время окончательного заселения территории Нижнего Поочья древнерусским населением и завершения процесса ассимиляции муромы, одного из племен поволжских финнов.

— Свидетельство процессов ассимиляции муромы — редкие находки, относящиеся к кругу финских древностей: это подвеска-лунница с орнаментом в виде плетеной косички, сюлгама, кольцевые застежки, детали привесок, ножи с прямой спинкой, костяная копоушка. Набор этих предметов немногочислен, но вместе с фрагментами лепной финской посуды он составляет отдельную группу среди находок и, вероятно, является следами более раннего муромского поселения, существовавшего здесь до древнерусского селища, – цитируется на археологическом сайте мнение руководителя Волжской экспедиции ИА РАН Ольги Зеленцовой.

А ещё на селище археологи обнаружили ямы для хранения зерна, серп и жернова. Из этого учёные делают вывод, что основным занятием местного населения 800 лет назад было сельское хозяйство. Тем более что в Чаадаево не выявили археологически уловимых следов ремесленной деятельности.

Особо ценные находки

Что заслуживает особого внимания? Предметы, связанные с письменностью. В Чаадаево нашли 4 стило для письма, детали книжных застежек, а также фрагменты хороса.

Свидетельства «престижного потребления» — более 40 фрагментов амфор, использовавшихся для транспортировки вина и масла. Также среди интересных находок предметы вооружения и снаряжения всадника: шпора, псалий, наконечники стрел.

Среди редких находок — свинцовая подвесная печать с погрудным изображением Иисуса Христа и изображением неизвестного святого.

На поселении Катышево 1, существовавшем с XII по XIV век, обнаружили множество сельскохозяйственных орудий. Учитывая ценность железа в то время, они стоили довольно дорого. И это говорит о том, что селяне, занимавшиеся в основном земледелием, были довольно зажиточными.

О богатстве и высоком социальном статусе насельников говорят также предметы, связанные с военными занятиями. Это наконечники стрел, фрагмент кольчуги, фрагменты шпор, детали наборных поясов.

Необычно много для сельских поселений стеклянных браслетов — около 150 фрагментов. А ведь это предметы, более свойственные городской культуре. Редкие находки, отражающие религиозный обиход, — крест-энколпион с эмалями и деталь решетки хороса.

— Находки на сельских поселениях статусных вещей, связанных с повседневным обиходом и профессиональными занятиями элиты, подтверждают сделанные ранее на материалах Суздальского Ополья выводы о присутствии «дворов знати» на сельских поселениях и указывают на перспективность их поиска, — отметил Николай Макаров.

Поселение Столбище на реке Ворше возникло не позднее середины XII века и продолжало существование до XVI века. Собранная здесь вещевая коллекция скромнее, чем на муромских селищах. Но она содержит ряд выразительных украшений костюма и предметов христианского культа домонгольского времени. Селище интересно как памятник, отражающий длительную преемственность жизни небольшого поселения.

Следует добавить, что в нынешнем году археологические раскопки по заказу строителей трассы М-12 — не единственные во Владимирской области. Летом научная экспедиция работала в Суздальском районе. Уникальные находки сделаны в могильнике у села Гнездилово. Там нашли захоронение загадочного всадника.