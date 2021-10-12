Светлана Фолифорова одержала историческую победу на Кубке мира

Спортсменка из Владимирской области одержала блестящую победу на финальном этапе Кубка мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Светлана Фолифорова стала первой в истории представительницей России, которой удалось взять «золото».

Первая в России

О своей победе Светлана Фолифорова рассказала на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Спортсменка выразила благодарность всем тем, кто поддерживал ее и был рядом.

— Не удалось показать достойный результат на чемпионате Европы, но за счёт результатов на чемпионате мира удалось удержать первое место в общем зачете Кубка мира! Моя победа в общем зачёте — это первая победа в истории российского ориентирования! (По спортивному ориентированию на велосипедах!) Спасибо всем, кто меня поддерживал и был рядом! Семья, друзья, близкие! – поблагодарила Светлана Фолифорова.

Завоевал награду и супруг спортсменки, заслуженный мастер спорта Антон Фолифоров. Благодаря отличному выступлению в «Лонге» он завоевал свою седьмую медаль общего зачёта Кубка мира, став в 2021 году бронзовым призёром. Отметим, что Антон Фолифоров несколько раз становился абсолютным чемпионом мирового первенства по велоориентированию.

Два «серебра» Европы

Заключительный официальный международный турнир по спортивному ориентированию сезона 2021 года – чемпионат и первенство Европы в велокроссовых дисциплинах, а также финальный этап Кубка мира проходили в Португалии с 6 по 10 октября. Помимо супругов Фолифоровых, в составе сборной России выступали еще два спортсмена из Владимирской области: мастер спорта Александр Трунин, а также заслуженный мастер спорта Ольга Шипилова-Виноградова.

Спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международных соревнованиях.

У владимирских спортсменов − два «серебра» чемпионата Европы. Свою очередную награду крупнейшего европейского форума завоевал в «Лонге» Антон Фолифоров. В эстафете Ольга Шипилова-Виноградова также стала серебряным призёром, для нашей спортсменки это седьмая медаль чемпионатов Европы.

В первенстве Европы свою первую международную награду (группа юниоров) завоевал Александр Трунин, он помог своей эстафетной команде завоевать серебряные медали.

Поздравляем наших спортсменов!