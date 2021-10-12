Светлана Фолифорова

Светлана Фолифорова одержала историческую победу на Кубке мира

Спортсменка стала лучшей на соревновании по спортивному ориентированию

Спортсменка из Владимирской области одержала блестящую победу на финальном этапе Кубка мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Светлана Фолифорова стала первой в истории представительницей России, которой удалось взять «золото».

Первая в России

О своей победе Светлана Фолифорова рассказала на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Спортсменка выразила благодарность всем тем, кто поддерживал ее и был рядом.

Не удалось показать достойный результат на чемпионате Европы, но за счёт результатов на чемпионате мира удалось удержать первое место в общем зачете Кубка мира! Моя победа в общем зачёте — это первая победа в истории российского ориентирования! (По спортивному ориентированию на велосипедах!) Спасибо всем, кто меня поддерживал и был рядом! Семья, друзья, близкие! – поблагодарила Светлана Фолифорова.

Супруги Фолифоровы. Фото с личной страницы Светланы Фолифоровой

Завоевал награду и супруг спортсменки, заслуженный мастер спорта Антон Фолифоров. Благодаря отличному выступлению в «Лонге» он завоевал свою седьмую медаль общего зачёта Кубка мира, став в 2021 году бронзовым призёром. Отметим, что Антон Фолифоров несколько раз становился абсолютным чемпионом мирового первенства по велоориентированию.

Два «серебра» Европы

Заключительный официальный международный турнир по спортивному ориентированию сезона 2021 года – чемпионат и первенство Европы в велокроссовых дисциплинах, а также финальный этап Кубка мира проходили в Португалии с 6 по 10 октября. Помимо супругов Фолифоровых, в составе сборной России выступали еще два спортсмена из Владимирской области: мастер спорта Александр Трунин, а также заслуженный мастер спорта Ольга Шипилова-Виноградова.

Спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международных соревнованиях.

У владимирских спортсменов − два «серебра» чемпионата Европы. Свою очередную награду крупнейшего европейского форума завоевал в «Лонге» Антон Фолифоров. В эстафете Ольга Шипилова-Виноградова также стала серебряным призёром, для нашей спортсменки это седьмая медаль чемпионатов Европы.

Спортсмены показали достойные результаты

В первенстве Европы свою первую международную награду (группа юниоров) завоевал Александр Трунин, он помог своей эстафетной команде завоевать серебряные медали.

Поздравляем наших спортсменов!

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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