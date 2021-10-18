Суздаль станет новогодней столицей России

2024 год Суздаль встретит в качестве новогодней столицы России. Почетный статус город получит по случаю своего 1000-летнего юбилея. Первое рабочее совещание по подготовке и празднованию этого события провел врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

— Мы стремительно приближаемся к юбилею Суздаля. По указу президента планируются масштабные торжества. 2024-й — год своего 1000-летия — город встретит как новогодняя столица России, — сообщил в соцсетях Александр Авдеев.

Что даёт статус

Суздаль станет вторым городом Владимирской области, получившим статус новогодней столицы России. 2015 год в этом звании встречал Владимир. Заявка 33-го региона оказалась единственной, удовлетворяющей всем требованиям конкурсного отбора.

Справка. «Новогодняя столица России» — проект Минкультуры РФ, направленный на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно.

Статус новогодней столицы – это дополнительный повод пригласить туристов и привлечь инвесторов, поработать над туристической инфраструктурой, что в конечном итоге также работает на увеличение туристического потока.

С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга. Предстоящей зимой столица Нового Года переместится в Нижний Новгород.

Для туристов и горожан

В 2024 году планируется масштабно отпраздновать 1000-летие Суздаля. Сразу за зимними праздниками последует целый ряд крупных мероприятий. Важно, чтобы всем было интересно и удобно.

Перед областными и городскими властями стоит задача преобразования города не только для туристов, но и для жителей. В планах — строительство новой школы с бассейном на 1200 мест, модернизация библиотеки, создание парковок, организация современного освещения улиц, благоустройство территорий и т.д.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области сообщили о выделении 8 миллионов рублей. Деньги пойдут на разработку проектно-строительной документации по сохранению исторического здания 18 века на улице Ленина, д. 78. Еще 54 миллиона рублей пойдут на дорожные работы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале отремонтируют три пешеходных моста в центральной части города. Они находятся в районе улиц Красная Горка, Ленина и Южной. На все работы потратят более миллиона рублей.