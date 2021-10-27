Суздаль готовится к 1000-летию: что будет сделано

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Проверка из центра
Суздаль готовится к своему 1000-летию. Юбилей будет в 2024 году. 26 октября древний город посетил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Он и врио губернатора Александр Авдеев оценили объём работ, проводимых к знаменательной дате. Суздаль планомерно реализует «дорожную карту» подготовки к 1000-летию. Большинство её мероприятий подразумевают участие федерального бюджета.
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Работы в монастыре
При поддержке Минкульта России должны проводиться ремонтно-реставрационные работы на объектах ансамбля Ризоположенского монастыря XVII и XIX веков. Также планируется расселить келейный корпус № 2, где базируются учебные мастерские и жилые помещения Санкт-Петербургского института культуры.
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Ремонт "Торговых рядов"
Ещё один значимый объект — памятник федерального историко-культурного значения «Торговые ряды» в центре Суздаля. Разработана и согласована научно-проектная документация на проведение там ремонтно-реставрационных работ. Подготовлена заявка на выделение целевой субсидии за счёт средств областного бюджета на выполнение капитального ремонта: на 2022 год – 90,8 млн рублей (стены, перегородки, перекрытия, кровля, реставрация, наружные сети водоснабжения, тепловые сети); на 2023 год – 102,8 млн рублей (внутренняя отделка, фасад, электроснабжение и водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, система охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения, благоустройство).
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Новый образовательный центр
«Дорожной картой» предусмотрено возведение образовательного центра на 1200 мест, рядом с которым на бульваре Всполье хотят восстановить заброшенное строение под школьный интернат на 100 мест. Строительство объекта запланировано на 2023-2024 годы. Сейчас решается вопрос финансирования проекта в размере более миллиарда рублей. Кроме того, решаются задачи перемещения из центральной части Суздаля подразделений прокуратуры, МЧС и МВД России.
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Благоустройство Суздаля
На благоустройство Суздаля с 2016 по 2020 год направлено без малого 600 млн рублей из бюджетов всех уровней. За счёт этих средств заменено почти 500 устаревших уличных светильников, выполнена архитектурно-художественная подсветка историко-культурных объектов, построена блочно-модульная котельная, возведён стадион «Спартак», капитально отремонтирован Центр культуры и досуга, в нём оборудован кинозал, произведён капремонт моста через реку Каменка, реконструированы водозаборные сооружения, благоустроена территория около Торговых рядов, отремонтирован ряд городских дорог.
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Ремонт дорог и прочее
Год от года финансирование растёт. Только в 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство города из областного бюджета выделено 154,2 млн рублей. Решением Минтранса Суздалю направлено 454 млн рублей на ремонт дорог и мостовых сооружений в 2021-2023 годах. Кроме того, в следующем году планируется начать строительно-монтажные работы в рамках проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений» при поддержке Нового банка развития БРИКС. Напомним, Суздалю предоставлена субсидия в сумме 13,47 млн долларов на реставрацию и ремонт муниципальных объектов культурного наследия, очистку и благоустройство водных объектов исторической части города, архитектурно-художественную подсветку доминантных памятников и дополнительное благоустройство общественных пространств.
Сергей Андреев
Заглавное фото пресс-службы АВО