Суздаль готовится к 1000-летию: что будет сделано

Год от года финансирование растёт. Только в 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство города из областного бюджета выделено 154,2 млн рублей. Решением Минтранса Суздалю направлено 454 млн рублей на ремонт дорог и мостовых сооружений в 2021-2023 годах. Кроме того, в следующем году планируется начать строительно-монтажные работы в рамках проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений» при поддержке Нового банка развития БРИКС. Напомним, Суздалю предоставлена субсидия в сумме 13,47 млн долларов на реставрацию и ремонт муниципальных объектов культурного наследия, очистку и благоустройство водных объектов исторической части города, архитектурно-художественную подсветку доминантных памятников и дополнительное благоустройство общественных пространств.