Судьбу спорного пешеходного перехода на улице Пугачева решат в «Белом доме»

Вопрос обустройства безопасного пешеходного перехода на улице Пугачева у дома № 62 во Владимире обсудят в администрации Владимирской области на комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев в своем видео-отчете по итогам десяти дней работы.

Жители улиц Сперанского и Пугачева со своей проблемой обратились к главе региона в социальных сетях. Про этот переход неоднократно рассказывал «Призыв». Жителей поддерживали общественники и урбанисты, но вопрос с обустройством «зебры» так и не решен.

Экспертное мнение

Комиссия по безопасности дорожного движения в администрации области проводится регулярно. Как правило, члены комиссии, среди которых чиновники, дорожники, надзорные структуры, ГИБДД и общественники, собираются раз в квартал. Обсуждают насущные вопросы: аварийность, строительство крупных дорожных объектов, планирование развязок, магистралей. По итогам заседания составляют список мероприятий, которые необходимо выполнить органам местного самоуправления, департаментам и ведомствам, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Многое из того, что там обсуждается, потом попадает в нацпроекты и федеральные программы.

Самое главное, на комиссии будут озвучены экспертные точки зрения представителей департамента дорожного хозяйства и ГИБДД. Позицию последних ранее обозначала только мэрия Владимира.

— Рассматриваемый участок улично-дорожной сети расположен между двумя пешеходными переходами. Первый переход на пересечении улицы Сперанского с улицей Нижняя Дуброва оборудован светофором. Второй переход расположен на пересечении улицы Сперанского с улицей Василисина. По заключению Госавтоинспекции, расстояние между пешеходными переходами составляет менее 400 метров, поэтому организация третьего пешеходного перехода в районе дома № 62 по Пугачева не соответствует требованиям п. 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира со ссылкой на ГИБДД.

Во Владимире есть магистрали, где пешеходные переходы находятся и ближе друг к другу. Взять, к примеру, улицу Егорова. «Зебры» сделаны у перекрестка с Комиссарова, Юбилейной и у остановки общественного транспорта. Между ними нет и 200 метров. В ГОСТе черным по белому так же значатся совсем другие расстояния.

— Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов, — говорится в ГОСТе.

Риски развязки



Сегодня участок на улице Сперанского довольно спокойный. Практически тупиковый путь – машины ездят не так быстро, как на магистралях в юго-западного районе. Здесь появляются только жители окрестных домов и машины, подвозящие товар в магазины. Дороги ведут во дворы и не имеют сквозных проездов. Но с пуском развязки, которую строят второй год, все изменится.

Дорога от Чапаева до Сперанского с выездами на Василисина станет полноценным дублером загруженной Верхней Дуброве. В юго-западном районе, где мощными темпами ведется жилищное строительство, давно требуется еще одна дорога. Те, кто не желает стоять в заторах в часы пик на Дуброве, отправляются по частному сектору на Пугачева. Скорость и интенсивность движения машин на Сперанского после пуска развязки будет значительно выше.

Именно поэтому жители окрестных домов бьют тревогу сейчас. Инфраструктура в развивающемся районе складывалась годами. Много лет пешеходы ходили по дороге именно у дома № 62 по Пугачева: пенсионеры — в ближайший магазин, дети — в школу и детские сады.

Но летом мэрия вместо перехода поставила на этом участке заборы. Теперь пешеходы ходят по диагонали. Ближайший регулируемый переход находится на пересечении Нижней Дубровы и Сперанского — с горки в горку туда и обратно. Родители переживают, что дети будут все равно искать более удобный и привычный путь. А с пуском развязки на Сперанского такие поиски могут закончиться трагедией.