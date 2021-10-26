Студентов ВлГУ переводят на дистанционное обучение с 30 октября по 7 ноября

Владимирский государственный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение в период с 30 октября по 7 ноября. Так в вузе надеются остановить распространение коронавируса. Занятия организуют в онлайн-режиме по расписанию за исключением выходных и праздничных дней, это 4 и 5 ноября. Внеучебные и научные мероприятия также переведены в онлайн, сообщает пресс-служба ВлГУ.

— Друзья, сбить новую волну коронавирусной инфекции и не допустить ее дальнейшего распространения можно только совместными усилиями, — обратилось к студентам руководство вуза.

На прививку — в здравпункт

Студентам также напомнили о важности своевременной вакцинации от COVID-19, она поможет остановить передачу вируса и защитить себя и близких от его тяжелых последствий, уверены в вузе.

Привиться от коронавируса можно в здравпункте ВлГУ.

Он открыт в корпусе № 1 на улице Горького, 87, кабинет № 121. Вакцинацию проводят специалисты городской поликлиники № 2. С собой на процедуру необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования: оригиналы и ксерокопии данных документов. Запись на вакцинацию проводится в дирекции института или у руководителя структурного подразделения. Также заявку можно отправить по электронной почте: malahova@vlsu.ru, в письме следует указать ФИО и контактный телефон.

Второй удобный вариант привиться – обратиться в студенческую поликлинику, расположенную во Владимире на улице Никитской, д. 5. Записаться можно по телефону 77-31-53.

План по сотрудникам выполнен

По данным на 21 октября, в ВлГУ вакцинирован 71% сотрудников. По словам руководителя пресс-службы вуза Натальи Шапшай, это число не включает работников с медотводами и переболевших. Общий итог стремится к 80%. Так что по привитым сотрудникам ВлГУ норму выполнил и сможет отчитаться перед Роспотребнадзором. Но документ, который нужно будет предоставить в ведомство, должен включать и отчет о вакцинированных студентах. А пройти процедуру готовы не все. Что думают про вакцинацию сами учащиеся, ранее разбирался «Призыв».

Четыре человека из примерно 25 опрошенных сделали прививку. Остальные готовы отстаивать право ее не делать. Тем временем ковид молодеет: все больше заболевших в возрасте от 18 до 29 лет. При этом единственным эффективным средством защиты, говорят медики и эксперты Роспотребнадзора, остается прививка.

Напомним, что из вспышки коронавируса в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства дал право субъектам РФ самим решить, нужно ли устанавливать длинные выходные или нет. Владимирская область посчитала, что нужно.