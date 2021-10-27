Студенческая сити-ферма из Владимира признана лучшей в Нидерландах

Если бы не пандемия, студенты Владимирского филиала РАНХиГС сейчас пожинали бы лавры победителей в Нидерландах. Не все, конечно. А те, кто вошёл в проектную команду «Project family». Они занимаются бизнесом. И не просто бизнесом, а социальным и экологическим! Выращивают зелень на первой во Владимире сити-ферме.

Зелёный проект

Нужно пояснить: «Project family» — это студенческая команда, которая объединяет учащихся филиала РАНХиГС в нашем регионе. Ребята генерируют разные идеи и сами же их воплощают в жизнь.

Идеи разные. И каждый год обновляется состав команды. На протяжении девяти лет, что она действует, реализовали уже 10 социальных проектов: в сфере экологии, фудшеринга, туризма и культуры. С 2018 года студенты работают над созданием экобренда в сфере производства продуктов питания.

Они создали во Владимире сити-ферму «Foodwell» и обеспечивают свежей зеленью магазины, рестораны и просто жителей города. Потом направления будут расширяться, но цель останется: снабжать людей натуральной пищей по более низкой цене.

Ребята выращивают микрозелень, мяту, базилик, перцы, помидоры, пшеницу и другое.

— Мы стараемся поднять уровень жизни людей. Это главная мотивация для всех участников, — сообщил куратор группы Руслан Скачков. — Но и про финансовую составляющую не забываем. Принцип социального предпринимательства — зарабатывая, решать острые социальные проблемы общества.

Сити-ферма находится в подвале одного из жилых домов во Владимире. Там стеллажи с растениями, соответствующее освещение, микроклимат.

— Мы и сами производим продукцию, и даём возможность жителям города самостоятельно заниматься овощами и зеленью: продаём наборы для выращивания микрозелени, проводим онлайн-вебинары, обучаем, – пояснил куратор.

В прошлом студент, а ныне аспирант Руслан Скачков, выпускница факультета экономики Алина Пашина и изучающая основы управления четверокурсница Екатерина Резникова — вот костяк команды, занимающейся «зелёным проектом». И ещё они — победители престижного конкурса.

Мировая проверка

Особенность студенческих проектов в том, что они не только работают, принося пользу людям, но ещё и оцениваются, причём на международном уровне. Команда ежегодно участвует в национальном кубке Enactus и уже трижды лидировала на российском уровне, а буквально недавно вошла в топ-16 мирового первенства!

Enactus — международная программа предпринимательских студенческих проектов. Она объединяет студентов, лидеров бизнеса и университеты посредством создания совместной проектной деятельности с целью улучшения уровня и качества жизни населения, решая важные экономические, социальные и экологические проблемы.

Но пандемия не позволила прочувствовать успех на все сто. Победив в прошлом году в национальном кубке, участники «Project family» должны были ехать в Соединённые Штаты Америки представлять там свой проект. Но везде был локдаун.

В этом году победа сулила поездку в Нидерланды — тоже мимо!

— Конкурс проходил, к сожалению, в дистанционном формате, и мы не смогли до конца прочувствовать атмосферу соревнований. Но это не помешало нам достойно выступить и получить обратную связь от экспертов, — рассказала Екатерина Резникова.

Успех ещё и в том, что представители из России пробились в мировой топ-16 впервые за 10 лет. И теперь молодые владимирцы благодаря участию в кубке Enactus получили бесценный опыт, знания и навыки. А земляки, покупая зелень, выращенную студентами, кроме свежести, остроты и аромата, могут ощутить вкус победы. Ну, если подключить воображение, конечно.