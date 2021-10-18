Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области обсудят в Москве

Вопрос о строительстве быстровозводимого ковидного госпиталя во Владимирской области должен решиться в течение октября. Уже на этой неделе предпроектное предложение обсудят в правительстве РФ. Об этом сообщил ТАСС Александр Авдеев.

— [На федеральном уровне] есть желание нам помочь. Скорее всего, это будет на условиях софинансирования. Коллеги готовят сейчас предпроектное предложение, и на следующей неделе мы с правительством РФ будем общаться на эту тему, — рассказал журналистам врио губернатора Владимирской области.

Острый дефицит коек

Строительство ковидного госпиталя в регионе стало одной из первых инициатив Александра Авдеева в качестве руководителя региона. Причиной стал острый дефицит коек для больных коронавирусом. По итогам визитов в медучреждения Владимира Александр Авдеев отметил, что ситуация с коронавирусом непростая и в регионе надо срочно создать резерв коек.

На 17 октября занято 92,3% коек для пациентов с коронавирусом

Инфекционные госпитали сейчас работают с максимальной нагрузкой. За минувшие две недели пришлось развернуть около 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Об открытии еще 60 мест облздрав сообщил в выходные. 50 коек появились в Муромской городской больнице №2 и 10 — в Областной психиатрической больнице №2.

При этом резерва практически нет. По данным на 17 октября в медицинских организациях региона действует 2 170 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 92,3 % занято. Это 2 003 места, свободны 167 коек.

Госпиталь за три месяца

Проект быстровозводимого госпиталя подготовили еще в прошлом году. Его мощность должна составлять не менее 330 коек, с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой.

Новый госпиталь мог бы дать от 330 до 600 коек для пациентов с коронавирусом

Варианты размещения госпиталя сейчас прорабатываются. По мнению областных властей, он должен расположиться поближе к областному центру. Территорию областной клинической больницы исключили сразу, там нет достаточных площадей, сообщает пресс-служба областной администрации. Один из вариантов — Камешковский район.

Быстровозводимые ковидные корпуса строили в Москве и Московской области, в Татарстане, Мурманской области. Сроки реализации проектов — от двух недель до двух месяцев. Правда, стоят они недешево. Например, в Мурманской области объект на 700 коек обошелся почти в 1 миллиард рублей.

Ранее областной департамент здравоохранения назвал несколько основных причин тяжелого течения коронавируса и госпитализации пациентов. По словам начальника отдела организации медицинской помощи Светланы Григорян, на больничную койку чаще попадают люди, которые поздно обратились за помощью или занимались самолечением.