Стадион «Лыбедь» во Владимире ожидает масштабная реконструкция

Масштабное обновление стадиона «Лыбедь» обсуждают во Владимире. Точные сроки пока не называются, однако мэрия подтверждает: спортивный объект нуждается в реконструкции, предпроектная документация имеется. Концепцию обновленного стадиона на безвозмездной основе разработала архитектурная мастерская MIR. Architects. Один из ее последних объектов во Владимире — школа в микрорайоне Коммунар.

Что планируется

Согласно предпроектной документации на стадионе планируют сделать искусственное поле с подогревом и навес над зрительскими трибунами, построить спортивный комплекс с универсальным, гимнастическим и тренажерным залами. Проектом предусмотрены отдельные помещения для посетителей и медперсонала, раздевалки, душевые и туалеты.

Рядом с «Лыбедью» предлагают построить двухуровневую подземную автостоянку на 190 машино-мест. По оценкам мэрии, она позволит решить проблемы с парковкой автотранспорта на прилегающей к стадиону улице Герцена и в Спортивном переулке.

Концепцию на безвозмездной основе разработала архитектурная мастерская MIR. Architects.

Источник финансирования

В качестве источника финансирования администрация города рассчитывает привлечь средства инфраструктурного кредита. Сейчас профильные службы мэрии дорабатывают соответствующую заявку в администрацию Владимирской области. Если она будет одобрена, областные коллеги направят пакет документов на федеральный уровень.

Справка. «Лыбедь» — старейший стадион Владимира. Он открылся 2 августа 1925 года по инициативе местного профсоюза железнодорожников и получил название «Локомотив». Затем его переименовали в «Строитель», а позже в «Лыбедь».

Сейчас спортивная арена стадиона вмещает 7000 зрителей. По проекту реконструкции стадиона это число уменьшится до 4400 человек. Имеется также футбольное поле размером 104 х 69 м с травяным покрытием. Есть 4 беговые дорожки, два сектора с искусственным покрытием, две ямы для прыжков в длину и спортивный комплекс с тренажерным залом, бассейном и баней. Помимо своего основного назначения, стадион нередко становится площадкой для городских праздников, например, Дня физкультурника.

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