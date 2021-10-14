Спускаемую капсулу собаки-космонавта Чернушки установят в Киржаче

Еще один интересный объект, связанный с покорением космоса, появится в Киржаче. В центре города установят спускаемую капсулу, в которой собака Чернушка и манекен человека в марте 1961 года благополучно вернулись на Землю. Но сначала раритетный экспонат отреставрируют.

Подарок городу

Капсулу Киржачу предоставило НПО «Наука», на территории которого она находилась с 2017 года. Предприятие закрытое, там капсулу может увидеть не каждый, поэтому ее решили сделать достоянием общественности. Об этом «Призыву» рассказал краевед, предприниматель и благоустроитель Евгений Федоров.

В 1961 году предприятие, расположенное в Киржачском районе, занималось разработкой систем жизнеобеспечения для подобных спускаемых аппаратов. Один из них, видимо, достался по наследству, после того как собака приземлилась на нем фактически за месяц до первого полета человека в космос.

Спускаемая капсула — настоящий раритет, таких было всего 13.

— Начали собирать информацию и выяснили, что таких капсул было всего 13 штук. Какая по счету досталась нашему городу, мы не знаем, но, тем не менее, это очень приятно, — отметил Евгений Федоров.

Справка. 9 марта 1961 года собака по кличке Чернушка совершила полет в космос на корабле «Восток ЗКА № 1». В этот же день она успешно приземлилась на спускаемой капсуле в поле у деревни Старый Токмак Заинского района Татарстана. Затем она жила в доме одного из профессоров института, занимавшегося подготовкой собак к космическим полетам. 7 декабря 2011 года в городе Заинске был установлен памятник собаке-космонавту.

Рядом с ДК, где был Гагарин

По мнению Евгения Федорова, идеальным местом для установки капсулы станет площадка перед районным Домом культуры, который в свое время посещал сам Юрий Гагарин. Правда, для начала территорию нужно благоустроить.

— Есть идея сделать автобусную остановку в стиле утраченных торговых рядов, сместив влево и немного вглубь. Ларёк с газетами может переехать именно туда. Мне кажется, что это будет и красивее, и практичнее. У города появится новое сооружение, которое тоже может претендовать на название «meeting point» – место встречи, — ранее делился своим видением благоустройства этой территории Евгений Федоров в своем Инстраграме. Теперь есть идея разместить там еще и капсулу.

Новая точка притяжения

Перед установкой спускаемую капсулу Чернушки отреставрируют. Причем по аналогии с тем, как это сделали в Саратовской области. Сейчас она выступает местом притяжения туристов, в Киржаче хотят этот опыт повторить.

Мост влюбленных на рукотворном озере Сердце, Зайчушка на смотровой площадке, Музей ледниковых камней, семейное кафе «Овин», уникальная часовня в виде свечи – в последние годы Киржач и его окрестности становятся все более популярными у туристов, а у местных жителей появляется все больше предметов для гордости.

Пока вы планируете поездку в Киржач, программа «Точка на карте» уже сейчас предлагает совершить виртуальные экскурсии по Музею меди и латуни и Дому аргуна.